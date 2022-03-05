Предоставляю услуги в транскрибации — перевод аудио и видео материалов в текст.

Приветствую, меня зовут Елена, и я транскрибатор.

Чем я могу вам помочь?

Помогу перевести аудио и видео материалы в текст.

Оформить текст в любом из трех видов транскрибации — дословная, настоящая дословная и интеллектуальная.

Так что, если вы нуждаетесь в грамотном и качественном переводе видео/аудио материалов в текст, то смело обращайтесь.

Я не пропадаю. Я всегда на связи. У меня не ломается компьютер, и не пропадает интернет.

Работу стараюсь выполнять раньше намеченного срока. Я не просто делаю работу, а даю результат!

Вы можете написать мне в личное сообщение. Рада буду посотрудничать с вами!