Моделирование и конструирование мебели и столярных изделий любой сложности

1) Замер помещений, план расстановки и монтажа мебели.

2) Подробные сборочные чертежи на все изделия.

3) По детальные чертежи с указанием сверловки, используемой фурнитуры и других операций.

4) Работа с номенклатурой.

5) Работа с фрезами на стационарный и ручной фрезера и ЧПУ (для столярных мастерских).

6) Точное позиционирование фрезы относительно заготовки (для столярных мастерских).

7) Работа со шпоном, расчёт рубашек, заготовок, блоков на мелкие детали.

8) Разработка и сопровождение серийных изделий.

9) Визуализация 3D.

10) Спецификация деталей, фурнитуры и других материалов, карты раскроя и поклейки деталей.

11) Просчёт себестоимости изделий.

12) Представление Ваших изделий в 3D PDF формате (просмотр трёхмерных моделей без сторонних программ, с возможностью вращения моделей и просмотра внутренностей).

Примерная стоимость стандартного набора работ.

В стандартный набор входят пункты 2, 3, 10 11. Изделия из ламинированного ДСП, МДФ и крашенного МДФ. Если в изделии присутствуют детали из массива древесины – к стоимости +10%, из шпона – к стоимости +15%. При исключении пункта 3 из набора снимается -20%.

Кухни, верхние шкафы - 20-30 гр за 1 шт;

Кухни, нижние шкафы – 30-40 гр за 1 шт (расчёт столешниц включён);

Кухни, пеналы – 40-50 гр за 1 шт;

Шкафы – купе от 70 гр за метр погонный;

Столы прямые – 50-70 гр за 1 шт;

Столы угловые – 100 – 150 гр за 1 шт;

Надстройки к столам – 30-70 гр за 1 шт;

Шкафы для документов – 40-70 гр за 1 шт;

Кровать односпальная – 70 – 100 гр за 1 шт;

Кровать двуспальная – 150 – 200 гр за 1 шт;

Торговое оборудование, гостиные, детские комнаты по договорённости.

Изделия из натурального дерева.

Двери межкомнатные – 100 - 200 гр за шт;

Двери двустворчатые и раздвижные 150 – 250 гр за комплект;

Стеновые панели – от 50 гр за метр кв;

Потолки - 100 гр за метр кв.

Лестницы по договорённости.