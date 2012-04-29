1) Замер помещений, план расстановки и монтажа мебели.
2) Подробные сборочные чертежи на все изделия.
3) По детальные чертежи с указанием сверловки, используемой фурнитуры и других операций.
4) Работа с номенклатурой.
5) Работа с фрезами на стационарный и ручной фрезера и ЧПУ (для столярных мастерских).
6) Точное позиционирование фрезы относительно заготовки (для столярных мастерских).
7) Работа со шпоном, расчёт рубашек, заготовок, блоков на мелкие детали.
8) Разработка и сопровождение серийных изделий.
9) Визуализация 3D.
10) Спецификация деталей, фурнитуры и других материалов, карты раскроя и поклейки деталей.
11) Просчёт себестоимости изделий.
12) Представление Ваших изделий в 3D PDF формате (просмотр трёхмерных моделей без сторонних программ, с возможностью вращения моделей и просмотра внутренностей).
Примерная стоимость стандартного набора работ.
В стандартный набор входят пункты 2, 3, 10 11. Изделия из ламинированного ДСП, МДФ и крашенного МДФ. Если в изделии присутствуют детали из массива древесины – к стоимости +10%, из шпона – к стоимости +15%. При исключении пункта 3 из набора снимается -20%.
Кухни, верхние шкафы - 20-30 гр за 1 шт;
Кухни, нижние шкафы – 30-40 гр за 1 шт (расчёт столешниц включён);
Кухни, пеналы – 40-50 гр за 1 шт;
Шкафы – купе от 70 гр за метр погонный;
Столы прямые – 50-70 гр за 1 шт;
Столы угловые – 100 – 150 гр за 1 шт;
Надстройки к столам – 30-70 гр за 1 шт;
Шкафы для документов – 40-70 гр за 1 шт;
Кровать односпальная – 70 – 100 гр за 1 шт;
Кровать двуспальная – 150 – 200 гр за 1 шт;
Торговое оборудование, гостиные, детские комнаты по договорённости.
Изделия из натурального дерева.
Двери межкомнатные – 100 - 200 гр за шт;
Двери двустворчатые и раздвижные 150 – 250 гр за комплект;
Стеновые панели – от 50 гр за метр кв;
Потолки - 100 гр за метр кв.
Лестницы по договорённости.