Создание презентаций, коллажей, постеров, ретушь, реставрация, фотографий
Основная специализация работа в Adobe Photoshop, Adobe Literoom и др. Ретушь, реставрация, коррекция, стилизация фотографий, создание комбинированных изображений, логотипов, коллажей, постеров и др.
Готовые работы можно посмотреть здесь - http://www.weblancer.net/users/compozh/portfolio/
А также создание мультимедиа презентаций, фотофильмов и оформление музыкального сопровождения презентаций в программных пакетах ProShow Producer и Sound Forge. (при необходимости вышлю готовые презентации по указанному электронному адресу).
Реализация большого числа отчетных и статистических проектов в Microsoft Excel, а также создание программ тестирования персонала с помощью элементов управления и макросов.
Портфолио
- Мы команда242 просмотра
- BiColibri235 просмотров
- Узор172 просмотра
- Тату2205 просмотров
- Удаление объектов184 просмотра
- Реставрация180 просмотров
- Постер180 просмотров
- Акварель165 просмотров
- Рамка166 просмотров
- Тату1205 просмотров
- Рамка_стопка184 просмотра
- Серый контраст175 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
13 лет назад
Работа выполнена в срок. Качество устроило.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничесвом! Мария лояльно отнеслась к процесу работы и вовремя оплатила заказ! Буду рад сотрудничать в будущем...
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#255
Анимация
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от $3
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#527
Фотосъемка
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#714
Презентации
нет отзывов
от $7
от 2 дней
#723
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#911
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1864
Логотипы и Знаки
нет отзывов
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от 1 дня
#2209
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3431