compozh

Игорь Певчев compozh

 
37 летУкраина/Житомир
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Создание презентаций, коллажей, постеров, ретушь, реставрация, фотографий

Основная специализация работа в Adobe Photoshop, Adobe Literoom и др. Ретушь, реставрация, коррекция, стилизация фотографий, создание комбинированных изображений, логотипов, коллажей, постеров и др.

Готовые работы можно посмотреть здесь - http://www.weblancer.net/users/compozh/portfolio/

А также создание мультимедиа презентаций, фотофильмов и оформление музыкального сопровождения презентаций в программных пакетах ProShow Producer и Sound Forge. (при необходимости вышлю готовые презентации по указанному электронному адресу).

Реализация большого числа отчетных и статистических проектов в Microsoft Excel, а также создание программ тестирования персонала с помощью элементов управления и макросов.

Photoshop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$3
10 баллов
13 лет назад
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Работа выполнена в срок. Качество устроило.
Доволен сотрудничесвом! Мария лояльно отнеслась к процесу работы и вовремя оплатила заказ! Буду рад сотрудничать в будущем...
Ответный отзыв
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