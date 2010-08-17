Создание презентаций, коллажей, постеров, ретушь, реставрация, фотографий

Основная специализация работа в Adobe Photoshop, Adobe Literoom и др. Ретушь, реставрация, коррекция, стилизация фотографий, создание комбинированных изображений, логотипов, коллажей, постеров и др.

Готовые работы можно посмотреть здесь - http://www.weblancer.net/users/compozh/portfolio/

А также создание мультимедиа презентаций, фотофильмов и оформление музыкального сопровождения презентаций в программных пакетах ProShow Producer и Sound Forge. (при необходимости вышлю готовые презентации по указанному электронному адресу).

Реализация большого числа отчетных и статистических проектов в Microsoft Excel, а также создание программ тестирования персонала с помощью элементов управления и макросов.