coner1335

Иван coner1335

 
50 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
coner1335
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

guker
Артём 
23 года
3 года в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
2 года назад
Выполнить задание по Python
Python
Отличная работа
DSkip
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Необходимо составить таблицу протоколов безопасности и их функций
Отличный исполнитель! Рекомендую!
Спасибо за доверие. Отличный заказчик и интересная задача, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
taxichastnik
Александр 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Декомпилировать / скомпилировать APK Android
Android
Отличный специалист. Всё сделал под ключ с подробной "разжёванной" инструкцией по установке
Благодарю за приятное сотрудничество и интересный проект. Заказчик предоставил четкое ТЗ. По ходу проекта были небольшие уточнения. Правки по существу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
alex1O2
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Контрольная работа по операционным системам
Работу сделал в срок и качественно, рекомендую
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв