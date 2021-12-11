Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
2 года назад
Python
Отличная работа
$5
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо за доверие. Отличный заказчик и интересная задача, рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
3 года назад
Android
Отличный специалист. Всё сделал под ключ с подробной "разжёванной" инструкцией по установке
Ответный отзыв
Благодарю за приятное сотрудничество и интересный проект. Заказчик предоставил четкое ТЗ. По ходу проекта были небольшие уточнения. Правки по существу. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
3 года назад
Работу сделал в срок и качественно, рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.