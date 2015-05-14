Верстка и установка сайтов на CMS
Услуги:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
- Адаптивность, резина, фиксированная
- HTML, CSS, Twitter Bootstrap
- Javascript, jQuery
- PHP, MySQL
- Работа с WordPress, ModX
Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- Skype: consatanos
При добавление пишите кто и с какой целью
- Email: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$62
10 баллов
10 лет назад
Bootstrap
Большое спасибо за работу. Сделали все качественно и в срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Точно поставленное задание, моментальная оплата. Очень рекомендую.
$4
10 баллов
10 лет назад
Константин очень качественно выполнил работу в заданный срок. Все сделано даже лучше, чем я ожидал. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, своевременная оплата! Рекомендую!
HTML-верстка
2 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга