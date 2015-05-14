consatanos

Константин consatanos

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Верстка и установка сайтов на CMS

Услуги:

  • Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
  • Адаптивность, резина, фиксированная
  • HTML, CSS, Twitter Bootstrap
  • Javascript, jQuery
  • PHP, MySQL
  • Работа с WordPress, ModX

Ответственность:

  • всегда довожу дело до конца
  • не нарушаю сроков
Связь:

  • Skype: consatanos
  • При добавление пишите кто и с какой целью
  • Email: [email protected]

Отзывы заказчиков

soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$62
10 баллов
10 лет назад
Сверстать сайт
Bootstrap
Большое спасибо за работу. Сделали все качественно и в срок.
Отличный заказчик. Точно поставленное задание, моментальная оплата. Очень рекомендую.
Ответный отзыв
slcvb434
49 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$4
10 баллов
10 лет назад
Изменить расположение на главной странице
Константин очень качественно выполнил работу в заданный срок. Все сделано даже лучше, чем я ожидал. Мои рекомендации.
Четко поставленная задача, своевременная оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга