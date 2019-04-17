Ключевые знания:
Опыт проектирование зданий и сооружений различного назначения на стадиях эскизного,
рабочего проекта
проекты малоэтажных жилых домов
проекты одноквартирных жилых домов
малые формы архитектуры (входные группы и т.п.).
дизайн интерьеров и экстерьеров, ландшафтный дизайн
3д моделирование
Разработка фирменного стиля, логотипа
Графическое редактирование, обработка фотографий
О себе:
творческий подход к делу
стремление развиваться
упорство в достижении цели
ответственность
исполнительность
Образование:
Кыргызское Государственное Художественное Училище им. С. А. Чуйкова 1992 - 1995.
Кыргызский Государственный Университет Строительства, Транспорта, и Архитектуры 1996-2001
Опыт и навыки:
Основные дизайнерские программы АрхиКад, 3д Макс, Фотошоп, Артлантис и т.д.
- Лого146 просмотров
- Логотип154 просмотра
- Логотип142 просмотра
- Тест купели141 просмотр
- Логотипы126 просмотров
- Портреты143 просмотра
- Логотип138 просмотров
- Тест138 просмотров
- Ауди ТТ134 просмотра
- Модель сундука 2125 просмотров
- Модель сундука 1135 просмотров
- Модель журнального столика138 просмотров