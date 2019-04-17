Архитектура (АР , КР). Дизайн. Графика. 3-д мод. Фотошоп.

Ключевые знания:

Опыт проектирование зданий и сооружений различного назначения на стадиях эскизного,

рабочего проекта

проекты малоэтажных жилых домов

проекты одноквартирных жилых домов

малые формы архитектуры (входные группы и т.п.).

дизайн интерьеров и экстерьеров, ландшафтный дизайн

3д моделирование

Разработка фирменного стиля, логотипа

Графическое редактирование, обработка фотографий

О себе:

творческий подход к делу

стремление развиваться

упорство в достижении цели

ответственность

исполнительность

Образование:

Кыргызское Государственное Художественное Училище им. С. А. Чуйкова 1992 - 1995.

Кыргызский Государственный Университет Строительства, Транспорта, и Архитектуры 1996-2001

Опыт и навыки:

Основные дизайнерские программы АрхиКад, 3д Макс, Фотошоп, Артлантис и т.д.