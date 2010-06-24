Константин Гладков constantineconstantine
42 годаУкраина/Винница
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Умный дизайн для вашего бизнеса
1. Разработка сайтов "под ключ";
2. Бесплатные консультации;
3. Дизайн сайтов, интерфейсов;
4. Разработка информационной архитектуры;
5. Создание логотипа и фирменного стиля;
6. Программирование: PHP, Drupal, Joomla, Wordpress;
7. Верстка (HTML, xHTML, CSS. Семантика, кроссбраузерность).
Есть представители компании в городах Москва и Винница.
О себе:
Высшее техническое образование. Специальность "Компьютерный интеллект". ВНТУ.
В полном портфеле около 500 работ дизайнов, логотипов, полиграфии и другой ерунды.
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Прошу обратить внимание, что писать я могу только с этого аккаунта, или почтового ящика [email protected]. Спасибо.
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