Умный дизайн для вашего бизнеса

1. Разработка сайтов "под ключ";

2. Бесплатные консультации;

3. Дизайн сайтов, интерфейсов;

4. Разработка информационной архитектуры;

5. Создание логотипа и фирменного стиля;

6. Программирование: PHP, Drupal, Joomla, Wordpress;

7. Верстка (HTML, xHTML, CSS. Семантика, кроссбраузерность).

Есть представители компании в городах Москва и Винница.

О себе:

Высшее техническое образование. Специальность "Компьютерный интеллект". ВНТУ.

В полном портфеле около 500 работ дизайнов, логотипов, полиграфии и другой ерунды.

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Прошу обратить внимание, что писать я могу только с этого аккаунта, или почтового ящика [email protected]. Спасибо.