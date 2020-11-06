constantinemaxs

Перевод от носителя языка

Белорусский Государственный Университет, Florida International University, Harvard Extension School. 20 лет учебы, работы и проживания в США.Сделаю качественный перевод в срок и по доступной цене. Ответственный подход и адекватные решения для частных лиц и компаний. Накоплен большой опыт, который позволяет мне успешно переводить тексты разной сложности и разной тематики: финансы, образование и наука; культура и искусство, туризм и путешествия; ресторанный бизнес, другое.Пишу грамотно, имею хороший стиль, мои переводы легко читаются.Белорусский Государственный Университет, Florida International University, Harvard Extension School. 20 лет учебы, работы и проживания в США.Сделаю качественный перевод в срок и по доступной цене. Ответственный подход и адекватные решения для частных лиц и компаний. Накоплен большой опыт, который позволяет мне успешно переводить тексты разной сложности и разной тематики: финансы, образование и наука; культура и искусство, туризм и путешествия