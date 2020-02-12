content93

Юлия content93

 
30 летУкраина/Житомир
4 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Наполнение сайтов

Образование:

ЖНАЭУ, 2016, Факультет Лесного хозяйства, Инженер лесного хозяйства

ЖНАЭУ, 2016, Экономический факультет, Специалист по учету и аудиту

Опыт работы:

1.Интернет-магазин компьютеров и комплектующих 

Контент-менеджер

Наполнение новыми и редактирования существующих карточек товаров в интернет-магазине через системы управления сайтами (cms), в частности umi.

2.  Интернет-магазин компьютерной техники

Контент-менеджер

Наполнения товарного ассортимента компьютерной тематики под управлением системы 1С-Битрикс.

3. ГП "Житомирский лесхоз"

Бухгалтер

Ведение бухгалтерского учета ( начисление заработной платы, учет материальных ценностей, ведение учета лесопродукции, инвентаризация, касса). Формирование отчетов в 1С:8.3.

Обо мне:

Уверенный пользователь ПК, в т.ч. MS Word, Excel

Битрикс1С-Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
toplombard
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Нужно заполнить магазин цветов
Не первый раз работаю с Юлей. Всегда делает быстро и качественно.Всегда на связи!
Владимир – ответственный и пунктуальный заказчик. Рада сотрудничеству. Рекомендую.
Ответный отзыв
toplombard
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Заполнение интернет магазина цветов
С Юлей приятно работать ! Сайт заполнила быстро,всегда на связи. Рекомендую
Приятно работать с Владимиром , предоставил всю нужную информацию для работы , впечатления от сотрудничества остались только позитивные.
Ответный отзыв
toplombard
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Нужно заполнение сайта товаром
Работа сделана бвстро и хорошо. Юля всегда на связи! Рекомендую
Спасибо за интересную задачу, была рада сотрудничеству! Оплата, постановка задачи - все хорошо, рекомендую!
Ответный отзыв
mikeromanov
Михаил 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$8
10 баллов
4 года назад
Перенос товара
Юлия отлично справилась с задачей, рекомендую.
Сотрудничество прошло успешно, ответственный заказчик, оплата своевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв