Образование:
ЖНАЭУ, 2016, Факультет Лесного хозяйства, Инженер лесного хозяйства
ЖНАЭУ, 2016, Экономический факультет, Специалист по учету и аудиту
Опыт работы:
1.Интернет-магазин компьютеров и комплектующих
Контент-менеджер
Наполнение новыми и редактирования существующих карточек товаров в интернет-магазине через системы управления сайтами (cms), в частности umi.
2. Интернет-магазин компьютерной техники
Контент-менеджер
Наполнения товарного ассортимента компьютерной тематики под управлением системы 1С-Битрикс.
3. ГП "Житомирский лесхоз"
Бухгалтер
Ведение бухгалтерского учета ( начисление заработной платы, учет материальных ценностей, ведение учета лесопродукции, инвентаризация, касса). Формирование отчетов в 1С:8.3.
Обо мне:
Уверенный пользователь ПК, в т.ч. MS Word, Excel
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