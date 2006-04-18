Есть flash шаблон со всеми исходниками, предусмотрена одна галерея для всего сайта, нужно сделать такую же галерею для всех разделов(еще две). оплата вебмани, возможно дальнейшее сотрудничество пока лучше предложение 25$, 2 дня
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