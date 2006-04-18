coopermsk

Гость coopermsk

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дополнение (переделка) Flash шаблона

    Есть flash шаблон со всеми исходниками, предусмотрена одна галерея для всего сайта, нужно сделать такую же галерею для всех разделов(еще две). оплата вебмани, возможно дальнейшее сотрудничество пока лучше предложение 25$, 2 дня

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Создание флэш роликов для популярного клуба

    $50

    флэш ролики 340 на 250 точек, длительностью секунд 10-15. +в ваше пользование макет, который идет в прессу бюджет от 50 уе. нужны примеры выполненых КАЧЕСТВЕННЫХ работы принимаются на конкурсной основе, тот чей баннер утверждает начальство получает 50 уе ...

    Видеомонтаж4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переделать Flash шаблон

    $250

    Нужно переделать flash шаблон, под шаблон одного караоке клуба бокал исправить на микрофон, сответственно исправить dance club на караоке+подписать название клуба, вместе latest party сделать 4 раздела, вместе free drinks бесплатный час караоке изменить всю инфу и ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    18 лет назад