Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Мария
corablevamar
corablevamar
32 года
Россия
/
Самара
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
13 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Денис Полищук
Sla_sh
38 лет
Украина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
$6
10 баллов
13 лет назад
Корректировка текста
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отправить сообщение
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар