Специализируюсь в создании и SEO продвижении сайтов любой сложности для вашего бизнеса.
● Специализируюсь в создании и SEO продвижении сайтов любой сложности для вашего бизнеса:
- сайт-визитка;
- лендинг (landing page)
- корпоративный сайт
- сайт-каталог.
Разрабатываю дизайн и верстаю сайты под разные CMS
● Разбираюсь в метатегах, их предназначении и знаю правильные схемы продвижения сайта с учетом постоянных фильтров поисковых систем. Использую только белые методы продвижения.
● Сертифицированный специалист по Яндекс.Директ
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