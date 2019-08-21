Специализируюсь в создании и SEO продвижении сайтов любой сложности для вашего бизнеса.

● Специализируюсь в создании и SEO продвижении сайтов любой сложности для вашего бизнеса:

- сайт-визитка;

- лендинг (landing page)

- корпоративный сайт

- сайт-каталог.

Разрабатываю дизайн и верстаю сайты под разные CMS

● Разбираюсь в метатегах, их предназначении и знаю правильные схемы продвижения сайта с учетом постоянных фильтров поисковых систем. Использую только белые методы продвижения.

● Сертифицированный специалист по Яндекс.Директ