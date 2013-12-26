Обновлено: 24 октября 2013 года.
Высшее медицинское образование.
Занимаюсь разработкой сайтов — с 1999; разработкой веб-приложений — с 2003.
Более 100 выполненных работ.
Языки программирования:
— PHP (эксперт)
— JavaScript, jQuery (высокий), AJAX (высокий)
— Java 5 — Java2SE (высокий)
— Python (базовый)
— Perl (базовый)
Языки разметки/форматирования:
— HTML5/XHTML (эксперт)
— CSS (эксперт)
— XML &XSLT (средний)
Базы данных:
— MySQL.
Опыт работы с CMS:
— WordPress
— MODx
— ELGG
Опыт работы с каркасами PHP:
— Yii
— С легкостью освою любой другой каркас в течении одной недели.
Знаком с шаблонами проектирования.
Предпочтительная парадигма программирования — ООП.
Системы контроля версий:
— Subversion (SVN)
Рабочая ОС — Linux. Знаком с командной строкой.
Также имею навыки администрирования:
— Linux
— Apache
— MySQL
Основные приоритеты при разработке:
— совершенство используемых решений;
— детальное проектирование;
— легкая переносимость кода и возможность его повторного использования;
— предпочтение отдается ООП.
Знание языков:
— Русский — родной.
— Английский — свободное чтение и письмо.
Сертифицирован в Московском государственном техническом университете им. Баумана (МГТУ):
— HTML 4.0
— Javascript.
— PHP.
Имеющийся опыт и квалификация позволяют преподавать интернет-технологии в одном из наиболее крупных и престижных коммерческих учебных заведений Украины — Компьютерной академии «Шаг», где работал с 2005 по 2007 год. Преподавал следующие предметы:
— XHTML &CSS
— Javascript
— PHP &MySQL
— XML &XSL
Июль 2013 – настоящее время
Компания: ООО «Медиаметрика»
Должность: независимый консультант по вопросам разработки ПО
Обязанности:
— Организация работы над проектом «Еда Онлайн» — национальный супермаркет продуктов питания.
— Организация рабочей инфраструктуры.
— Подбор персонала.
— Управление командой разработчиков (6 человек).
— Разработка технического задания.
— Разработка архитектуры проекта.
— Постановка и контроль выполнения задач.
Используемые технологии:
— PHP, Python, Yii, jQuery, PostgreSQL, Sphinx
— Ubuntu Linux, Redmine, Mercurial, NetBeans, MySQL Workbench
Июнь 2012 – настоящее время
Фрилансер.
— Разработка и поддержка сложных веб проектов и веб-сайтов.
— Управление проектами.
— Составление технических заданий.
— Консультирование по вопросам организации процесса разработки ПО.
С мая 2007 года по июнь 2012 работал руководителем Украинского филиала в маркетинговой компании из Великобритании. В подразделении работали веб-дизайнер, верстальщик, два PHP программиста, переводчик и контент-менеджер. Обязанности:
1. Проектирование сложных систем на PHP/JavaScript и Java.
2. Поддержка существующего ПО, написанного на Java, PHP, в том числе и сторонних разработчиков.
3. Разработка документации для созданного ПО на английском языке.
4. Управление рабочей группой, планирование работ и контроль выполнения задач. Подбор персонала. Все организационные вопросы, касающиеся работы офиса, включая управление финансами.
Рабоче группой было разработано около 1500 сайтов на WordPress и более 70 программ различной сложности, в том числе следующее программное обеспечение:
1. Система управления рекламой (PHP). В настоящее время работает на нескольких серверах и раздает рекламу на несколько тысяч сайтов.
2. Библиотека предназначенная для разработки приложений для сбора и анализа данных в Интернет (Java). Все ПО, написанное на Java (около десятка специфических программ), использует данную библиотеку.
3. Система массового управления содержимым, расположенного на множестве веб-серверов работающих под управлением WordPress. Позволяет добавлять, удалять и изменять содержимое в базе данных. В обозримом будущем планируется адаптировать данное ПО к Drupal и Joomla.
4. Различные программы для сбора и анализа данных из интернет.
5. Программа сортировки и фильтрации списков (Java) с графическим интерфейсом.
Задачи рабочей группы:
1. Разработка новых или модификация существующих шаблонов WordPress.
2. Исправление ошибок в шаблонах сторонних разработчиков.
3. Адаптация шаблонов для использования совместно со сторонним ПО заказчика. Стороннее ПО написано на Perl (требует взаимодействия Perl и PHP).
4. Разработка программного обеспечения на PHP и Java по требованию заказчика.
5. Поддержка существующего программного обеспечения.
6. Управление содержимым примерно на 1500 сайтов.
7. Организация обмена ссылками.
С 2006 по 2007 год работал ведущим разработчиком в компании DigitalHouse (digitalhouse.co.il). Занимался в первую очередь проектированием сложных приложений, требующих взаимодействия PHP и Java. Работал непосредственно с зарубежными клиентами, что требовало ежедневного общения на английском языке.
Январь 2005 – Май 2007
Компания: Компьютерная академия “Шаг” (частное учебное заведение), Луганский филиал
Должность: Преподаватель по предметам PHP, JavaScript, XHTML и CSS, XML и XSLT.
2003 – 2006
Фрилансер.
Разработка веб-сайтов.
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Контактная информация:
E-Mail: [email protected]
ICQ: 121409354
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