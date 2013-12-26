Разработка веб-сайтов и приложений на PHP любой сложности.

Обновлено: 24 октября 2013 года.

Высшее медицинское образование.

Занимаюсь разработкой сайтов — с 1999; разработкой веб-приложений — с 2003.

Более 100 выполненных работ.

Языки программирования:

— PHP (эксперт)

— JavaScript, jQuery (высокий), AJAX (высокий)

— Java 5 — Java2SE (высокий)

— Python (базовый)

— Perl (базовый)

Языки разметки/форматирования:

— HTML5/XHTML (эксперт)

— CSS (эксперт)

— XML &XSLT (средний)

Базы данных:

— MySQL.

Опыт работы с CMS:

— WordPress

— MODx

— ELGG

Опыт работы с каркасами PHP:

— Yii

— С легкостью освою любой другой каркас в течении одной недели.

Знаком с шаблонами проектирования.

Предпочтительная парадигма программирования — ООП.

Системы контроля версий:

— Subversion (SVN)

Рабочая ОС — Linux. Знаком с командной строкой.

Также имею навыки администрирования:

— Linux

— Apache

— MySQL

Основные приоритеты при разработке:

— совершенство используемых решений;

— детальное проектирование;

— легкая переносимость кода и возможность его повторного использования;

— предпочтение отдается ООП.

Знание языков:

— Русский — родной.

— Английский — свободное чтение и письмо.

Сертифицирован в Московском государственном техническом университете им. Баумана (МГТУ):

— HTML 4.0

— Javascript.

— PHP.

Имеющийся опыт и квалификация позволяют преподавать интернет-технологии в одном из наиболее крупных и престижных коммерческих учебных заведений Украины — Компьютерной академии «Шаг», где работал с 2005 по 2007 год. Преподавал следующие предметы:

— XHTML &CSS

— Javascript

— PHP &MySQL

— XML &XSL

Июль 2013 – настоящее время

Компания: ООО «Медиаметрика»

Должность: независимый консультант по вопросам разработки ПО

Обязанности:

— Организация работы над проектом «Еда Онлайн» — национальный супермаркет продуктов питания.

— Организация рабочей инфраструктуры.

— Подбор персонала.

— Управление командой разработчиков (6 человек).

— Разработка технического задания.

— Разработка архитектуры проекта.

— Постановка и контроль выполнения задач.

Используемые технологии:

— PHP, Python, Yii, jQuery, PostgreSQL, Sphinx

— Ubuntu Linux, Redmine, Mercurial, NetBeans, MySQL Workbench

Июнь 2012 – настоящее время

Фрилансер.

— Разработка и поддержка сложных веб проектов и веб-сайтов.

— Управление проектами.

— Составление технических заданий.

— Консультирование по вопросам организации процесса разработки ПО.

С мая 2007 года по июнь 2012 работал руководителем Украинского филиала в маркетинговой компании из Великобритании. В подразделении работали веб-дизайнер, верстальщик, два PHP программиста, переводчик и контент-менеджер. Обязанности:

1. Проектирование сложных систем на PHP/JavaScript и Java.

2. Поддержка существующего ПО, написанного на Java, PHP, в том числе и сторонних разработчиков.

3. Разработка документации для созданного ПО на английском языке.

4. Управление рабочей группой, планирование работ и контроль выполнения задач. Подбор персонала. Все организационные вопросы, касающиеся работы офиса, включая управление финансами.

Рабоче группой было разработано около 1500 сайтов на WordPress и более 70 программ различной сложности, в том числе следующее программное обеспечение:

1. Система управления рекламой (PHP). В настоящее время работает на нескольких серверах и раздает рекламу на несколько тысяч сайтов.

2. Библиотека предназначенная для разработки приложений для сбора и анализа данных в Интернет (Java). Все ПО, написанное на Java (около десятка специфических программ), использует данную библиотеку.

3. Система массового управления содержимым, расположенного на множестве веб-серверов работающих под управлением WordPress. Позволяет добавлять, удалять и изменять содержимое в базе данных. В обозримом будущем планируется адаптировать данное ПО к Drupal и Joomla.

4. Различные программы для сбора и анализа данных из интернет.

5. Программа сортировки и фильтрации списков (Java) с графическим интерфейсом.

Задачи рабочей группы:

1. Разработка новых или модификация существующих шаблонов WordPress.

2. Исправление ошибок в шаблонах сторонних разработчиков.

3. Адаптация шаблонов для использования совместно со сторонним ПО заказчика. Стороннее ПО написано на Perl (требует взаимодействия Perl и PHP).

4. Разработка программного обеспечения на PHP и Java по требованию заказчика.

5. Поддержка существующего программного обеспечения.

6. Управление содержимым примерно на 1500 сайтов.

7. Организация обмена ссылками.

С 2006 по 2007 год работал ведущим разработчиком в компании DigitalHouse (digitalhouse.co.il). Занимался в первую очередь проектированием сложных приложений, требующих взаимодействия PHP и Java. Работал непосредственно с зарубежными клиентами, что требовало ежедневного общения на английском языке.

Январь 2005 – Май 2007

Компания: Компьютерная академия “Шаг” (частное учебное заведение), Луганский филиал

(http://lugansk.itstep.org/)

Должность: Преподаватель по предметам PHP, JavaScript, XHTML и CSS, XML и XSLT.

2003 – 2006

Фрилансер.

Разработка веб-сайтов.

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Контактная информация:

E-Mail: [email protected]

ICQ: 121409354