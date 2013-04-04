corset4you

Трошанов corset4you

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Настройка таргетированной (ВК, ОК, FB) и контекстной (Директ, Adwords) рекламы

Настройка таргетированной (ВК, ОК, FВ) и контекстной (Директ, Adwords) рекламы.

Опыт в таргетированной рекламе более 2 лет. Более 135 успешных кейсов ( в основном инфобизнес, мероприятия, Интернет магазины, франшизы, курсы и школы).

Опыт в контекстной рекламе более 4 лет. Настраивал рекламные кампании для таких гигантов как Альфаскан, Интехбанк, Мирокон, Nail 5. Более сотни положительных и хвалебных отзывов.

Я работаю на результат, и никогда не брошу рекламную кампанию пока заказчик не будет доволен!

  • Изменения дизайна на Joomla 1.5

    $100

    ТЗ выглядит довольно просто: Вы должны изменить дизайн сайты shopkorsets.ru на своё усмотрение при этом оставляя основную идею – зачеркнутые цены, отзывы, тригеры, таймеры и тд. При этом полученный сайт не ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад