corset4you

Настройка таргетированной (ВК, ОК, FB) и контекстной (Директ, Adwords) рекламы

Настройка таргетированной (ВК, ОК, FВ) и контекстной (Директ, Adwords) рекламы.

Опыт в таргетированной рекламе более 2 лет. Более 135 успешных кейсов ( в основном инфобизнес, мероприятия, Интернет магазины, франшизы, курсы и школы).

Опыт в контекстной рекламе более 4 лет. Настраивал рекламные кампании для таких гигантов как Альфаскан, Интехбанк, Мирокон, Nail 5. Более сотни положительных и хвалебных отзывов.

Я работаю на результат, и никогда не брошу рекламную кампанию пока заказчик не будет доволен!