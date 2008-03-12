cpp_master

Без наворотов и регистрации пользователей. Практически такой же как в приложении. Жду ваши цены и сроки
Опыт работы:
Профессиональная разработка на C++/C# в среде Microsoft Visual Studio 6/.NET2003/2005
Кроссплатформенная разработка для любый версий Windows, Linux/FreeBSD/Unix, MacOS
mingw/cygwin
Python, PHP, JavaScript
Профессиональные навыки:
библиотека Trolltech Qt 4;
стандартные библиотеки C;
библиотека шаблонов STL;
Boost, Spirit(лексические парсеры, анализаторы), lex, yacc
функций win32 API;
классов MFC, ATL/WTL;
графика GDI, DirectX;
сокеты(winsock, SSL);
разработка интернет/сетевых приложений (http, ftp, smtp, pop)
базы данных(ODBC, OLE DB, ADO/ADO.NET);
SQL Server, MySQL, sqlite
XML;
технологии COM/DCOM, создание ActiveX контролов;
программирование многопоточности;
регулярные выражения;
UML, шаблоны проектирования;
.NET Framework Class Library
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт16 лет назад
Без регистрации пользователей. Предлагайте цену и сроки (чем скорее тем лучше) Пример в аттачеСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад