cpp_master

Гость cpp_master

 
46 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Опыт работы:

Профессиональная разработка на C++/C# в среде Microsoft Visual Studio 6/.NET2003/2005

Кроссплатформенная разработка для любый версий Windows, Linux/FreeBSD/Unix, MacOS

mingw/cygwin

Python, PHP, JavaScript

Профессиональные навыки:

библиотека Trolltech Qt 4;

стандартные библиотеки C;

библиотека шаблонов STL;

Boost, Spirit(лексические парсеры, анализаторы), lex, yacc

функций win32 API;

классов MFC, ATL/WTL;

графика GDI, DirectX;

сокеты(winsock, SSL);

разработка интернет/сетевых приложений (http, ftp, smtp, pop)

базы данных(ODBC, OLE DB, ADO/ADO.NET);

SQL Server, MySQL, sqlite

XML;

технологии COM/DCOM, создание ActiveX контролов;

программирование многопоточности;

регулярные выражения;

UML, шаблоны проектирования;

.NET Framework Class Library

PHPJavascriptPythonMySQLLinuxFreeBSDSQLite