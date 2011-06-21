Управление проектами, геймдизайн

Образование

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1996 — Московский Институт Электронной Техники (МИЭТ), Микроприборы и техническая кибернетика, Инженер эл. техники

Предыдущие места работы

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12.2008 - н.в. ООО "Монтаж-Тепло", менеджер проектов

03.2008 - 12.2008, SAS Institute GmbH Moscow Representative office, менеджер проектов

10.2006 - 03.2008, Компания "МИР", менеджер проектов

09.2004 - 10.2006, R-Style SoftLab, Старший специалист отдела Сопровождения

11.2003 - 08.2004, мф 'Центральный' АКБ 'Руна-Банк', нач. отдела автоматизации

06.2003 - 10.2003, ООО 'Промрегионбанк', Нач. отдела автоматизации

10.2002 - 04.2003, КБ «ИНВЕСТРАСТБАНК», нач. отдела автоматизации

12.1998 - 10.2002, КБ 'АВАНГАРД', спец. отдела комп. обор. и оргтехники

07.1998 - 12.1998, КБ 'РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ', нач. отдела автоматизации

Ключевые навыки

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Понимание психологии, умение находить общий язык с людьми, умение преподнести суть проблемы разными способами, креативность, умение организовать, зарядить энтузиазмом, корректное делегирование с учетом нюансов восприятия сотрудника.

Генератор идей. Адаптивный способ управления персоналом. Честность, ответственность, организованность, пунктуальность. Твердый навык планирования работ, расстановка приоритетов.

Быстрая адаптация к новым условиям, умение разбираться в проблемах, анализировать и решать их. Желание осваивать новые горизонты и области производственной и финансовой деятельности.