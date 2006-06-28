crashmilan

Гость crashmilan

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Конкурс по дизайну для сайта.

    Конкурс продолжает по созданию дизайна для сайта (www.prompolimer.ru) Готовы заплатить от 100 уе до 300 уе. Прошу обратить внимания на то что на главной странице сайта будет мало инфы надо сделать так, чтобы дизайн прикрывал данную проблему. Дизайн ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта

    Добрый день! Мы устроили конкурс по дизайну сайта. (www.prompolimer.ru) Если вы хотите, то можете присылать пример дизайна завтра до 18_00 по Москве. Если ваш дизайн устроит, то мы продолжим работу с вами. Дизайн для фирмы которая занимается продажей химического ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доделать сайт

    Добрый день! У меня есть сайт, который написан Perl + MySQL. Нужен постоянный программе, который будет доделывать разные нюансы сайта и получать сдельно.

    MySQLPerl
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Поиск заявок в интернете

    Сайту требуется модератор для поиска заявок в Интернете и размещения их у нас на сайте. Подробности по запросу.

    Прочее13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно доделать программу

    $100

    Программа написана на C++ Builder 6.0 Исходники : http://www.ntcp.ru/all/src2.zip Сама программа http://www.ntcp.ru/all/prog2.zip ТЗ 1. Подсчет зп грузчикам (в файле пример) http://www.ntcp.ru/all/forma%20zp.xls 2. В Финансовом отчете по фирме сделать чтобы данные брались не только из таблице долгов но и из таблице ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад