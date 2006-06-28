crashmilan

Конкурс продолжает по созданию дизайна для сайта (www.prompolimer.ru) Готовы заплатить от 100 уе до 300 уе. Прошу обратить внимания на то что на главной странице сайта будет мало инфы надо сделать так, чтобы дизайн прикрывал данную проблему. Дизайн ...
- Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день! Мы устроили конкурс по дизайну сайта. (www.prompolimer.ru) Если вы хотите, то можете присылать пример дизайна завтра до 18_00 по Москве. Если ваш дизайн устроит, то мы продолжим работу с вами. Дизайн для фирмы которая занимается продажей химического ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать дизайн для сайта. Сайт www.prompolimer.ru Просьба присылать предложения, сроки и цену. (Просьба не писать: я готов сделать).Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день! У меня есть сайт, который написан Perl + MySQL. Нужен постоянный программе, который будет доделывать разные нюансы сайта и получать сдельно.Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
Сайту требуется модератор для поиска заявок в Интернете и размещения их у нас на сайте. Подробности по запросу.Прочее13 заявокЗакрыт17 лет назад
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Сайту требуется модератор форума. Форум посвещен Химии и нефтехимии.Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
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Программа написана на C++ Builder 6.0 Исходники : http://www.ntcp.ru/all/src2.zip Сама программа http://www.ntcp.ru/all/prog2.zip ТЗ 1. Подсчет зп грузчикам (в файле пример) http://www.ntcp.ru/all/forma%20zp.xls 2. В Финансовом отчете по фирме сделать чтобы данные брались не только из таблице долгов но и из таблице ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад