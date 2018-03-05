createmore

Екатерина createmore

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Тексты, seo-продвижение, продвижение статьями

Копирайтинг 

  • Опыт 11 лет.
  • Профильное ВО.
  • Более 250 бизнес-тематик.
  • Портфолио, избранные работы: https://txtad.ru
Основные услуги:

  • Контент под ключ для корпоративных сайтов и интернет-магазинов, тексты для landing page.
  • Статьи, обзоры, новости, описания товаров, кейсы, акции и пр.
  • Сценарии роликов, тексты презентаций и буклетов, нейминг/слоганы.
  • Продающие, рекламные, pr тексты.
Продвижение сайтов 

  • Только белые методы, эффективное продвижение по трафику, ключевым словам.
  • Внутренняя и внешняя seo-оптимизация сайта под ключ.
  • Продвижение в ТОП 1-3-5-10 по коммерческим запросам.
  • Все виды аудитов: комплексный, технический, seo-аудит, аудит ссылочной массы, контента и пр.
  • Фиксированные и прозрачные цены.
  • Подробные отчеты о выполненных работах, полученных результатов по итогам каждого месяца.

Гарантирую

  • соблюдение сроков сдачи проекта
  • внимательное отношение к пожеланиям заказчика
Связаться со мной

  • По телефону +79058161487
  • Чаты (Viber, Telegram, WhatsApp)
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Отзывы заказчиков

imedvedev
Иван 
42 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$23
10 баллов
6 лет назад
Рерайт 6000 символов
Всё отлично, всё в срок! Даже правки успели внести. Спасибо!
Ответственный и пунктуальный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата работы. Всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
shop-script-org
Алексей 
53 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
9 баллов
7 лет назад
Описание Shop-Script 7 как товара (для сайта).
Заказ выполнен хорошо, быстро и в срок. Рекомендую.
Четкая постановка задачи, быстрая проверка работы, своевременная оплата по проекту. Рекомендую!
Ответный отзыв
Продающие тексты
1 отзыв
$9/час
от $18от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$4/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$50/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$4/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1000
от 180 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
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