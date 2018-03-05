Тексты, seo-продвижение, продвижение статьями
Копирайтинг
- Опыт 11 лет.
- Профильное ВО.
- Более 250 бизнес-тематик.
- Портфолио, избранные работы: https://txtad.ru
- Контент под ключ для корпоративных сайтов и интернет-магазинов, тексты для landing page.
- Статьи, обзоры, новости, описания товаров, кейсы, акции и пр.
- Сценарии роликов, тексты презентаций и буклетов, нейминг/слоганы.
- Продающие, рекламные, pr тексты.
- Только белые методы, эффективное продвижение по трафику, ключевым словам.
- Внутренняя и внешняя seo-оптимизация сайта под ключ.
- Продвижение в ТОП 1-3-5-10 по коммерческим запросам.
- Все виды аудитов: комплексный, технический, seo-аудит, аудит ссылочной массы, контента и пр.
- Фиксированные и прозрачные цены.
- Подробные отчеты о выполненных работах, полученных результатов по итогам каждого месяца.
Гарантирую
- соблюдение сроков сдачи проекта
- внимательное отношение к пожеланиям заказчика
- По телефону +79058161487
- Чаты (Viber, Telegram, WhatsApp)
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
6 лет назад
Всё отлично, всё в срок! Даже правки успели внести. Спасибо!
Ответный отзыв
Ответственный и пунктуальный заказчик. Четкое ТЗ, быстрая проверка и оплата работы. Всегда на связи. Рекомендую!
$20
9 баллов
7 лет назад
Заказ выполнен хорошо, быстро и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи, быстрая проверка работы, своевременная оплата по проекту. Рекомендую!
Продающие тексты
1 отзыв
$9/час
от $18от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
$4/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$50/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$4/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1000
от 180 дней
нет рейтинга
Сценарии
нет отзывов
$50/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга