creativedd

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я занимаюсь профессионально созданиям веб-сайтов pro уровня.
Я устал смотреть на сайты, которые штампуют за несколько дней...жаль, но большинство клиентов
воспринимают такой подход к работе как должное и не видят разницы между правильной и плохой
работой, а потом удивляться, почему же сайт не приносит прибыль.
Все хватит, в топку!!!
Если вы разбираетесь в своем продукте и действительно знаете чего хотите, то при помощи
совместной работы вы получите правильное и продуманное решения вашей задачи!
Основные услуги:
-Веб-дизайн сайтов любой сложности и видов, редизайн
-UX. UI. Прототипирование. Текстовые прототипы
-Сайд под ключ любой сложности (натяжка на wordpress)
-Дизайн моб приложений
Дополнительные услуги:
-Полиграфия/веб – баннера, логотипы, брендинг (айдентика), упаковка, инфографика, визитки, верстка
(буклеты, брошюры, бланки), билборды
-Графический дизайн – лого, леттеринг, флэт иллюстрация