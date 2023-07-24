creativedd

Дима creativedd

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Залог вашей успешности и уникальности!

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я занимаюсь профессионально созданиям веб-сайтов pro уровня. 

Я устал смотреть на сайты, которые штампуют за несколько дней...жаль, но большинство клиентов 

воспринимают такой подход к работе как должное и не видят разницы между правильной и плохой 

работой, а потом удивляться, почему же сайт не приносит прибыль. 

Все хватит, в топку!!!

Если вы разбираетесь в своем продукте и действительно знаете чего хотите, то при помощи 

совместной работы вы получите правильное и продуманное решения вашей задачи! 

Основные услуги:

-Веб-дизайн сайтов любой сложности и видов, редизайн

-UX. UI. Прототипирование. Текстовые прототипы

-Сайд под ключ любой сложности (натяжка на wordpress)

-Дизайн моб приложений

Дополнительные услуги:

-Полиграфия/веб – баннера, логотипы, брендинг (айдентика), упаковка, инфографика, визитки, верстка 

(буклеты, брошюры, бланки), билборды

-Графический дизайн – лого, леттеринг, флэт иллюстрация