creator_69

Никита Ульянов creator_69

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Контент-мейкер, маркетолог

Я люблю свою работу🔥

навыки:

-графический дизайн (разработка логотипов, визиток и пр.)

-работа в фш (ретушь, обработка фото, замена цвета, добавление предметов, изменение фона и пр.)

- копирайтинг (написание статьей, постов, контент плана , сценарии для роликов)

- стильные презентации для вашего продукта

-видеомонтаж

-видеомонтаж и съемка (стаж более 5 лет)

• владение photoshop, corel draw

• Adobe AE, blender

• нейросети

Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $13от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$13/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга