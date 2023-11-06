Контент-мейкер, маркетолог
Я люблю свою работу🔥
навыки:
-графический дизайн (разработка логотипов, визиток и пр.)
-работа в фш (ретушь, обработка фото, замена цвета, добавление предметов, изменение фона и пр.)
- копирайтинг (написание статьей, постов, контент плана , сценарии для роликов)
- стильные презентации для вашего продукта
-видеомонтаж
-видеомонтаж и съемка (стаж более 5 лет)
• владение photoshop, corel draw
• Adobe AE, blender
• нейросети
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баннеры рекламныенет просмотров
Баннеры
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$10/час
от $15от 1 дня
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Иллюстрации и Рисунки
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$10/час
от $13от 1 дня
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Презентации
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$13/час
от $10от 1 дня
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