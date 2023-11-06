Контент-мейкер, маркетолог Я люблю свою работу🔥 навыки: -графический дизайн (разработка логотипов, визиток и пр.) -работа в фш (ретушь, обработка фото, замена цвета, добавление предметов, изменение фона и пр.) - копирайтинг (написание статьей, постов, контент плана , сценарии для роликов) - стильные презентации для вашего продукта -видеомонтаж -видеомонтаж и съемка (стаж более 5 лет) • владение photoshop, corel draw • Adobe AE, blender • нейросети

Я против войны в Украине !