Здравствуйте! Меня зовут Людмила, мне 26 лет, высшее образование, искусствовед. Работала в одном из крупнейших музеев страны, писала тексты для пресс-релизов и пресс-анонсов.

Есть опыт рерайтинга и копирайтинга на различные темы: дизайн, красота, здоровье, дети, материнство, искусство, культура, развлечение, образование, финансы.

С удовольствием возьмусь за ваши заказы. Работаю быстро, пишу грамотно.