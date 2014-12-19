Здравствуйте! Меня зовут Людмила, мне 26 лет, высшее образование, искусствовед. Работала в одном из крупнейших музеев страны, писала тексты для пресс-релизов и пресс-анонсов.
Есть опыт рерайтинга и копирайтинга на различные темы: дизайн, красота, здоровье, дети, материнство, искусство, культура, развлечение, образование, финансы.
С удовольствием возьмусь за ваши заказы. Работаю быстро, пишу грамотно.
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