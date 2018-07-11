crm-integra

Профессиональное внедрение CRM систем. Увеличение продаж от 18%.
Профессиональное внедрение ведущих CRM систем
- Битрикс24 облачная и коробочная версии
- AmoCRM
- Terrasoft (bpm`online)ё
- RetailCRM
Окажем полный комплекс услуг по внедрению CRM индивидуально под Ваши задачи.
Основные услуги:
- быстрый старт CRM для отдела продаж за 10 дней стоимостью от 19 000 рублей
- проектное внедрение по индивидуальному техническому заданию
- консалтинг по исследованию бизнес-процессов и подбору CRM решения, написание технического задания для выбора подрядчика на внедрение CRM
- внедрение сквозной веб-аналитики для повышения прибыли от вложений в рекламные источники
- разработки и интеграции любой сложности- техническое сопровождение по гибким тарифам, SLA
Оставьте заявку на бесплатный аудит прямо сейчас и получите рекомендации по увеличению продаж за счет внедрения CRM.