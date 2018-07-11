crm-integra

Евгений crm-integra

 
37 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Профессиональное внедрение CRM систем. Увеличение продаж от 18%.

Профессиональное внедрение ведущих CRM систем

  • Битрикс24 облачная и коробочная версии
  • AmoCRM
  • Terrasoft (bpm`online)ё
  • RetailCRM
Окажем полный комплекс услуг по внедрению CRM индивидуально под Ваши задачи.

Основные услуги:

  • быстрый старт CRM для отдела продаж за 10 дней стоимостью от 19 000 рублей
  • проектное внедрение по индивидуальному техническому заданию
  • консалтинг по исследованию бизнес-процессов и подбору CRM решения, написание технического задания для выбора подрядчика на внедрение CRM
  • внедрение сквозной веб-аналитики для повышения прибыли от вложений в рекламные источники
  • разработки и интеграции любой сложности- техническое сопровождение по гибким тарифам, SLA
Оставьте заявку на бесплатный аудит прямо сейчас и получите рекомендации по увеличению продаж за счет внедрения CRM.

  • Консультант-аналитик по внедрению CRM

    Что нужно делать: Выполнение проектов по внедрению CRM-систем (amoCRM / Битрик24 / bpm’online) в составе проектной командыИнтервьюирование Заказчика: выявление потребностей бизнеса, описание бизнес-процессов и формализация требованийПредложение Заказчику рекомендаций по улучшению процессовРазработка и утверждение ...

    AmoCRM
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад