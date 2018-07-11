crm-integra

Профессиональное внедрение CRM систем. Увеличение продаж от 18%.

Профессиональное внедрение ведущих CRM систем

Битрикс24 облачная и коробочная версии

AmoCRM

Terrasoft (bpm`online)ё

RetailCRM

Окажем полный комплекс услуг по внедрению CRM индивидуально под Ваши задачи.

Основные услуги:

быстрый старт CRM для отдела продаж за 10 дней стоимостью от 19 000 рублей

проектное внедрение по индивидуальному техническому заданию

консалтинг по исследованию бизнес-процессов и подбору CRM решения, написание технического задания для выбора подрядчика на внедрение CRM

внедрение сквозной веб-аналитики для повышения прибыли от вложений в рекламные источники

разработки и интеграции любой сложности- техническое сопровождение по гибким тарифам, SLA

Оставьте заявку на бесплатный аудит прямо сейчас и получите рекомендации по увеличению продаж за счет внедрения CRM.