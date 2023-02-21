crocodile20021

Юсиф crocodile20021crocodile20021
21 годАзербайджан/Баку
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
С 5-го класса активно занимаюсь изучением компьютерных технологий, как в software, так и hardware окружении. Активно изучаю как локальную, так и континентальную географию, пристрастен к путешествиям и изучению. Интересуюсь технологиями автомобилестроения, среди прочего стоит цель получить права на вождение автомобилем.
Всю сознательную жизнь придерживаюсь позиции самосовершенствования, подкрепляя ежедневным анализом различной информации, начиная с IT сферы, и заканчивая экономическими моделями. Пацифист, главенствующая цель для меня – благополучие родных, и компромисс.
Вредные привычки отсутствуют.