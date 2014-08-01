crosby1987

Ищу работу копирайтера/рерайтера/переводчика
Ищу работу копирайтера на дому. Опыт написания продающих и SEO-текстов - 3 года. Есть опыт написания пресс-релизов для крупных клиентов (в частности, ГК Фаворит Моторс). Хорошо владею языком, могу выполнять работу практически на любую тематику (личные предпочтения - спорт, юриспруденция, финансы и кредит, автомобили, медицина). Ответственнен и исполнителен. Люблю работать с умными людьми и совершенствовать свой уровень.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Задание выполнено в срок. Написано грамотно. Видно что опыт большой. Перед началом работы вникает в тему. Работать приятно!
Ответный отзыв
Самый адекватный заказчик из тех, с которыми приходилось сотрудничать. Требований много, но они выполняются легко и не тормозят рабочий процесс. Нет никаких глупых придирок, оплата всегда в срок и в полном размере.