Интернет магазин "Пазитифчик"

Мы производим и продаем кресла мешки "Пазитифчик"и деткое постельное белье "Magic city"с 2007 года. Работаем в Москве, всю продукцию шьем на импортном оборудовании из качественных тканей. Наши кресла мешки и белье есть во всех федеральных торговых сетях.