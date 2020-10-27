Нужно сделать панорамное вращение кресла мешка на карточке товара, например, здесь. Общее количество около 250 карточек
Веб-программирование4 заявки
Закрыт
4 года назад
Мы производим и продаем кресла мешки "Пазитифчик"и деткое постельное белье "Magic city"с 2007 года. Работаем в Москве, всю продукцию шьем на импортном оборудовании из качественных тканей. Наши кресла мешки и белье есть во всех федеральных торговых сетях.
Нужно сделать панорамное вращение кресла мешка на карточке товара, например, здесь. Общее количество около 250 карточек