Создание сайтов разных стилей и направлений.
Разработка сайтов на русском и английском языках.
Профессиональный дизайн, поддержка и сопровождение сайтов.
Быстро, качественно и недорого.
Профессиональные переводы с английского на русский язык технических, деловых и литературных текстов.
Опыт работы более 20 лет.
Работаем группой - 2 переводчика и 1 редактор.
Готовые переводы отправляются только после двойной проверки.
Наши основные направления: технические тексты и инструкции, компьютерная техника и программное обеспечение, бизнес и финансы.
Работаем быстро и качественно.
Области специализации:
Технические тексты и инструкции
Компьютеры: оборудование, программное обеспечение
Деловая и личная переписка
Бизнес-документация
Научные тексты
Туризм
История, военная история
Культурные контакты
HTML страницы
Литературные тексты
Базовая стоимость - 250 руб за 1800 знаков с пробелами
CAT - Trados
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Примеры работ высылаются по требованию.
В портофолио работы не выставляем.