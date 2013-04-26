Разработка сайтов, профессиональные переводы (EN/RU)

Создание сайтов разных стилей и направлений.

Разработка сайтов на русском и английском языках.

Профессиональный дизайн, поддержка и сопровождение сайтов.

Быстро, качественно и недорого.

Профессиональные переводы с английского на русский язык технических, деловых и литературных текстов.

Опыт работы более 20 лет.

Работаем группой - 2 переводчика и 1 редактор.

Готовые переводы отправляются только после двойной проверки.

Наши основные направления: технические тексты и инструкции, компьютерная техника и программное обеспечение, бизнес и финансы.

Работаем быстро и качественно.

Области специализации:

Технические тексты и инструкции

Компьютеры: оборудование, программное обеспечение

Деловая и личная переписка

Бизнес-документация

Научные тексты

Туризм

История, военная история

Культурные контакты

HTML страницы

Литературные тексты

Базовая стоимость - 250 руб за 1800 знаков с пробелами

CAT - Trados

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Примеры работ высылаются по требованию.

В портофолио работы не выставляем.