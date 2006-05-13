Имеется около 10 вопросов-формул для опроса посетителя и определения необходимого тарифа и цены за проект для него. Требуется это всё оформить. Вопросы разбиты на 4 шага. Оформление или флеш, или флеш+графика+пхп, или графика+пхп Жду предложения по цене и ...