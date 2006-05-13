Опыт от 3-х лет. В команду занимающейся разработкой собственных и сторонних проектов требуется вебдизайнер. Задания самые разные, от порталов до баннеров. В основном порталы и блоги. Возможно долевое участие в разрабатываемых командой проектах. Или просто попроектная ...
- Дизайн сайтов70 заявокЗакрыт15 лет назад
В команду софтового сайта требуется кодер-верстальщик с хорошим опытом работы на движке Spaiz Nuke Для начала надо будет натянуть дизайн + дальнейшая поддержка техническая проекта. icq: 131514 стучитеВеб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Срочно требуется программист и верстальщик в одном лице. С хорошим опытом работы на движке ExpressionEngine Если с данный движком отлично не знакомы, не тратьте своё и моё время. Заранее спасибо. Icq: 131514Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Имеется около 10 вопросов-формул для опроса посетителя и определения необходимого тарифа и цены за проект для него. Требуется это всё оформить. Вопросы разбиты на 4 шага. Оформление или флеш, или флеш+графика+пхп, или графика+пхп Жду предложения по цене и ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется написать файл хостинг, аналог рапидшары. Опыт разработки подобных проектов обязателен. Жду предложений по срокам и бюджету.Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Требуется дизайн сайта выполненный на планшете (мульт стиль). Срочно. Все подробности в аське 131514. Скидывайте сразу ссылки на ваши работы выполненные на планшете.Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
На крупный сайт требуеться ПХП программист имеющий опыт работы с движком ЕЕ. Работа: Натяжка (и редактирование) дизайна, создание счётчика просмотром, вотермарки на картинки и т.д. Оплата договорная. Умение накодить свою КМС. Подробности по аське 131514Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
Для сайта netz.ru требуеться на постоянной основе ПХП программист в комманду. Все подробности по аське 131514Веб-программирование9 заявокЗакрыт18 лет назад