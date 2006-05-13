cw311

Volkov Maxim cw311

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
8 лет в интернет маркетинге

  • Веб дизайнер

    Опыт от 3-х лет. В команду занимающейся разработкой собственных и сторонних проектов требуется вебдизайнер. Задания самые разные, от порталов до баннеров. В основном порталы и блоги. Возможно долевое участие в разрабатываемых командой проектах. Или просто попроектная ...

    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натяжка дизайна на Spaiz Nuke

    В команду софтового сайта требуется кодер-верстальщик с хорошим опытом работы на движке Spaiz Nuke Для начала надо будет натянуть дизайн + дальнейшая поддержка техническая проекта. icq: 131514 стучите

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист-Верстальщик с опытом работы на ЕЕ

    Срочно требуется программист и верстальщик в одном лице. С хорошим опытом работы на движке ExpressionEngine Если с данный движком отлично не знакомы, не тратьте своё и моё время. Заранее спасибо. Icq: 131514

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Калькулятор цены

    Имеется около 10 вопросов-формул для опроса посетителя и определения необходимого тарифа и цены за проект для него. Требуется это всё оформить. Вопросы разбиты на 4 шага. Оформление или флеш, или флеш+графика+пхп, или графика+пхп Жду предложения по цене и ...

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Файл хостинг

    Требуется написать файл хостинг, аналог рапидшары. Опыт разработки подобных проектов обязателен. Жду предложений по срокам и бюджету.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • PHP программист, на крупный проект на движке ЕЕ

    На крупный сайт требуеться ПХП программист имеющий опыт работы с движком ЕЕ. Работа: Натяжка (и редактирование) дизайна, создание счётчика просмотром, вотермарки на картинки и т.д. Оплата договорная. Умение накодить свою КМС. Подробности по аське 131514

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад