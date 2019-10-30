cwazzar

Александр Гончаров cwazzar

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Реализация сайтов под ключ

Предлагаю профессиональный подход к веб. В основном работаю с WordPress + Woo, Joomla, DLE.

1. Сайты под ключ

2. Дизайн сайтов

3. Восстановление сайтов после сбоев, оптимизация кода и сайтов

4. SMM маркетинг, оформление, ведение соц.сетей

5. Баннеры и логотипы

Обращайтесь готов обсудить все задачи и предложения, все контакты в профиле.

  • Написание статьи

    Нужно написать уникальную статью на юридическую тему объемом 4 листа, тема на ваш выбор, текст будет проверятся платным антиплагиатом, срок 2 дня, предлагайте вашу цену, в рамках приличия)

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад