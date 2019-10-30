Нужно написать уникальную статью на юридическую тему объемом 4 листа, тема на ваш выбор, текст будет проверятся платным антиплагиатом, срок 2 дня, предлагайте вашу цену, в рамках приличия)
Копирайтинг8 заявок
Закрыт
5 лет назад
Предлагаю профессиональный подход к веб. В основном работаю с WordPress + Woo, Joomla, DLE.
1. Сайты под ключ
2. Дизайн сайтов
3. Восстановление сайтов после сбоев, оптимизация кода и сайтов
4. SMM маркетинг, оформление, ведение соц.сетей
5. Баннеры и логотипы
Обращайтесь готов обсудить все задачи и предложения, все контакты в профиле.
Нужно написать уникальную статью на юридическую тему объемом 4 листа, тема на ваш выбор, текст будет проверятся платным антиплагиатом, срок 2 дня, предлагайте вашу цену, в рамках приличия)