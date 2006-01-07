Опыт работы

Системный архитектор

***, Центр технической интеграции и разработок (101-1000 человек)

IT / Интернет / Телеком

Октябрь 2005 - Продолжаю работать

* Описание архитектуры существующих систем

* Проектирование архитектуры ИС и баз данных

* Экспертиза проектной документации субподрядчиков

* Разработка внутренних стандартов документации

* Отбор и внедрение лучших практик ведения проектов

* Разработка хранимых процедур на Oracle

Внештатный консультант по системной архитектуре

Институт социальных инициатив [www.isi.org.ru] (11-100 человек)

Сентябрь 2005 - Продолжаю работать

* Проведение исследовательских работ и разработка проектной документации (Концепции, ТЗ, ТЭО) по созданию информационных систем для комитетов правительства Москвы в рамках ГЦП "Электронная Москва"

* Формирование и руководство рабочей группой

Руководитель отдела системного анализа и проектирования

Институт социальных инициатив [ www.isi.org.ru ] (11-100 человек)

Сентябрь 2004 - Сентябрь 2005

Участие в проектах по созданию информационных систем для комитетов правительства Москвы:

* Комитета по физической культуре и спорту (ИС Москомспорт)

* Комитета по делам семьи и молодёжи (ИС Молодёжь)

Бизнес- и системный анализ

* Проведение обследований

* Изучение нормативной и технологической документации

* Построение моделей предметной области

* Разработка концепций ИС

* Разработка технических заданий

Проектирование систем

* Проектирование архитектуры

* Проектирование БД

* Проектирование взаимодействия

Инженерные работы

* Реинжиниринг унаследованной БД

* Оптимизация структуры БД и запросов SQL

Организационная деятельность

* Подбор работников исполнительского и руководящего уровня на постоянную работу

* Подбор внештатных специалистов для выполнения разовых и систематических работ

Результаты и достижения:

* Разработана и запущена в эксплуатацию 1-я версия ИС Москомспорт

* Сформирован отдел разработки систем ИСИ

* Сформирован отдел технической поддержки Москомспорта

* Разработана новая версия сайта ИСИ