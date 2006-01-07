Требования * Высшее техническое образование * Опыт работы 1-2 года * Знание теории БД, ER, UML * Владение инструментами AllFusion Process/Data Modeler, Sybase PowerDesigner, Rational Rose, Enterprise Architect, MS Visio * Опыт разработки ТЗ и ТП ...
Опыт работы
Системный архитектор
***, Центр технической интеграции и разработок (101-1000 человек)
IT / Интернет / Телеком
Октябрь 2005 - Продолжаю работать
* Описание архитектуры существующих систем
* Проектирование архитектуры ИС и баз данных
* Экспертиза проектной документации субподрядчиков
* Разработка внутренних стандартов документации
* Отбор и внедрение лучших практик ведения проектов
* Разработка хранимых процедур на Oracle
Внештатный консультант по системной архитектуре
Институт социальных инициатив [www.isi.org.ru] (11-100 человек)
Сентябрь 2005 - Продолжаю работать
* Проведение исследовательских работ и разработка проектной документации (Концепции, ТЗ, ТЭО) по созданию информационных систем для комитетов правительства Москвы в рамках ГЦП "Электронная Москва"
* Формирование и руководство рабочей группой
Руководитель отдела системного анализа и проектирования
Институт социальных инициатив [ www.isi.org.ru ] (11-100 человек)
Сентябрь 2004 - Сентябрь 2005
Участие в проектах по созданию информационных систем для комитетов правительства Москвы:
* Комитета по физической культуре и спорту (ИС Москомспорт)
* Комитета по делам семьи и молодёжи (ИС Молодёжь)
Бизнес- и системный анализ
* Проведение обследований
* Изучение нормативной и технологической документации
* Построение моделей предметной области
* Разработка концепций ИС
* Разработка технических заданий
Проектирование систем
* Проектирование архитектуры
* Проектирование БД
* Проектирование взаимодействия
Инженерные работы
* Реинжиниринг унаследованной БД
* Оптимизация структуры БД и запросов SQL
Организационная деятельность
* Подбор работников исполнительского и руководящего уровня на постоянную работу
* Подбор внештатных специалистов для выполнения разовых и систематических работ
Результаты и достижения:
* Разработана и запущена в эксплуатацию 1-я версия ИС Москомспорт
* Сформирован отдел разработки систем ИСИ
* Сформирован отдел технической поддержки Москомспорта
* Разработана новая версия сайта ИСИ
- $1500Управление проектаминет заявокЗакрыт18 лет назад