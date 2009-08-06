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Алексей
cycle-soft
cycle-soft
42 года
Украина
/
Донецк
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
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Денис Тимофеев
Naftat
47 лет
Россия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$95
10 баллов
14 лет назад
Работа по созданию сайта компании
Хороший понятливый веблансер.. Выполнил все как и просили.. Вообщем советую очень бюджетный вариант недорого и качественно.
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Отзывы заказчиков
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