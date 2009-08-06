cycle-soft

Алексей cycle-soft

 
42 годаУкраина/Донецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Naftat
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$95
10 баллов
14 лет назад
Работа по созданию сайта компании
Хороший понятливый веблансер.. Выполнил все как и просили.. Вообщем советую очень бюджетный вариант недорого и качественно.