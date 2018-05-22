Маркетинг в интернете
Создание и ведение рекламных кампаний для привлечения тематических посетителей на сайт клиента.
Продвижение всеми допустимыми методами сайтов в ТОП поисковых систем мира.
Наполняю: текстом, фото и видео сайт заказчика (Редактор).
Модерирую, обновляю, настраиваю сайт клиента (Администратор).
Оптимизирую сайт клиента под поиск.
Продвигаю сайт заказчика в ТОП поисковых систем (SEO).
Создаю и веду группы в социальных сетях по теме заказчика (SMM).
Продвижение в социальных сетях: создание групп и страниц для привлечения трафика на сайт.
Добывание качественного тематического трафика (посетителей) на сайт: SEO, SMO, SMM =
всеми доступными средствами и способами.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Наполню посетителями ваш сайт155 просмотров
- Обзоры путешествий по городам мира156 просмотров
- Туристический портал по популярным программам118 просмотров
- Фан сайт сериала198 просмотров