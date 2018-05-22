Маркетинг в интернете

Создание и ведение рекламных кампаний для привлечения тематических посетителей на сайт клиента.

Продвижение всеми допустимыми методами сайтов в ТОП поисковых систем мира.

Наполняю: текстом, фото и видео сайт заказчика (Редактор).

Модерирую, обновляю, настраиваю сайт клиента (Администратор).

Оптимизирую сайт клиента под поиск.

Продвигаю сайт заказчика в ТОП поисковых систем (SEO).

Создаю и веду группы в социальных сетях по теме заказчика (SMM).

Продвижение в социальных сетях: создание групп и страниц для привлечения трафика на сайт.

Добывание качественного тематического трафика (посетителей) на сайт: SEO, SMO, SMM =

всеми доступными средствами и способами.