🔥 Специализация:

• Python

• PHP

• JavaScript (Node JS)

• HTML / CSS / SASS (SCSS)

⚙ Навыки:

• Вёрстка: Кроссбраузерность, адаптивность, W3C валидация

• Натяжка вёрстки

• Разработка сайтов под ключ

• Создание интернет-магазинов

• Создание ботов (чат и не только)

• Разработка под CMS: WordPress, OpenCart, Joomla

• Фреймворки: Laravel, Yii2, Python Django

• Разработка дизайна, продвижение сайта

• Тестирование продукта

Опыт работы с нагруженными системами, SQL-базами, API (Telegram и ВКонтакте). Умение работать с чужим кодом (работал над доработками проектов).

 Стоимость работ:

500 рублей/час (вы получаете: качественный код с использованием современных решений, практически или на 100% совпадаемый с вашим техническим заданием)

Откуда ценник?!

Представьте себе ситуацию: вы хотите сделать интересный, качественный, удобный и эффективный продукт, который при запуске не потонет в сотне багов, не провалившись с треском. На чём из этого можно сэкономить , чтобы снизить цену и уменьшить сроки выполнения работ?

Пока другие пытаются взять с вас денег за каждую правку, тянут со сроками и закидывают кучей непонятных терминов - я делаю свою работу. Пишите всё, что думаете (а также что нужно исправить) - я уверен, что мы сработаемся.

Любая ваша задумка реализуема, а проблема решаема - обращайтесь.