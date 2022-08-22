🔥 Специализация:
• Python
• PHP
• JavaScript (Node JS)
• HTML / CSS / SASS (SCSS)
⚙ Навыки:
• Вёрстка: Кроссбраузерность, адаптивность, W3C валидация
• Натяжка вёрстки
• Разработка сайтовпод ключ
• Создание интернет-магазинов
• Создание ботов (чат и не только)
• Разработка под CMS: WordPress, OpenCart, Joomla
• Фреймворки: Laravel, Yii2, Python Django
• Разработка дизайна, продвижение сайта
• Тестирование продукта
Опыт работы с нагруженными системами, SQL-базами, API (Telegram и ВКонтакте). Умение работать с чужим кодом (работал над доработками проектов).
Стоимость работ:
500 рублей/час (вы получаете: качественный код с использованием современных решений, практически или на 100% совпадаемый с вашим техническим заданием)
Откуда ценник?!
Представьте себе ситуацию: вы хотите сделать интересный, качественный, удобный и эффективный продукт, который при запуске не потонет в сотне багов, не провалившись с треском. На чём из этого можно сэкономить, чтобы снизить цену и уменьшить сроки выполнения работ?
Пока другие пытаются взять с вас денег за каждую правку, тянут со сроками и закидывают кучей непонятных терминов - я делаю свою работу. Пишите всё, что думаете (а также что нужно исправить) - я уверен, что мы сработаемся.