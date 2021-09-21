Видеомонтаж для соц. сетей, обработка фото, SMM

Сделаю монтаж коротких видео для соц. сетей (тик ток, инстаграм), видео-поздравление, видеоряд, монтаж роликов для ютуба.

Примеры моих работ по видеомонтажу коротких видео в Tik-Tok:

vm.tiktok.com/ZSKgthpB/

Обработаю фотографии: обтравка, цветокоррекция, удаление посторонних логотипов, нанесение логотипов.

Рассмотрю предложения по администрированию интернет-проектов в социальных сетях.

Гарантирую выполнение работы точно в срок с учётом пожеланий заказчика.

﻿Опыт работы

С 2017 года администрирую собственные проекты в социальных сетях:

продвижение групп VK;

наполнение контентом;

таргетированная реклама;

работа с маркет-платформой и рекламной сетью VK;

работа с партнёрскими программами (CPA-сети);

анализ KPI;

покупка-продажа интернет-проектов в соц. сетях;

создание рекламных материалов;

копирайтинг.

Telegram: t.me/d_zykov