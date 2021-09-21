Видеомонтаж для соц. сетей, обработка фото, SMM
Сделаю монтаж коротких видео для соц. сетей (тик ток, инстаграм), видео-поздравление, видеоряд, монтаж роликов для ютуба.
Примеры моих работ по видеомонтажу коротких видео в Tik-Tok:
Обработаю фотографии: обтравка, цветокоррекция, удаление посторонних логотипов, нанесение логотипов.
Рассмотрю предложения по администрированию интернет-проектов в социальных сетях.
Гарантирую выполнение работы точно в срок с учётом пожеланий заказчика.
Опыт работы
С 2017 года администрирую собственные проекты в социальных сетях:
- продвижение групп VK;
- наполнение контентом;
- таргетированная реклама;
- работа с маркет-платформой и рекламной сетью VK;
- работа с партнёрскими программами (CPA-сети);
- анализ KPI;
- покупка-продажа интернет-проектов в соц. сетях;
- создание рекламных материалов;
- копирайтинг.
Telegram: t.me/d_zykov
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