d_s_zykov

Дмитрий d_s_zykov

 
28 летРоссия/Оренбург
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтаж для соц. сетей, обработка фото, SMM

Сделаю монтаж коротких видео для соц. сетей (тик ток, инстаграм), видео-поздравление, видеоряд, монтаж роликов для ютуба.

Примеры моих работ по видеомонтажу коротких видео в Tik-Tok:

vm.tiktok.com/ZSKgthpB/

Обработаю фотографии: обтравка, цветокоррекция, удаление посторонних логотипов, нанесение логотипов.

Рассмотрю предложения по администрированию интернет-проектов в социальных сетях.

Гарантирую выполнение работы точно в срок с учётом пожеланий заказчика.

﻿Опыт работы

С 2017 года администрирую собственные проекты в социальных сетях:

  • продвижение групп VK;
  • наполнение контентом;
  • таргетированная реклама;
  • работа с маркет-платформой и рекламной сетью VK;
  • работа с партнёрскими программами (CPA-сети);
  • анализ KPI;
  • покупка-продажа интернет-проектов в соц. сетях;
  • создание рекламных материалов;
  • копирайтинг.
Дополнительные контакты:

Telegram: t.me/d_zykov