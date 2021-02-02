Не Ян,а Яна😄

Привет!Меня зовут Яна и я ушла из таможенников в веб-дизайн.Люблю рисовать(картины по номерам тоже считаются).Скоро переезжаю в Польшу за лучшей жизньюНаписала книгу,но никому ее не показала.Люблю в дизайне,как и классику,так и что-то необычное. Также увлеклась 3D моделлингом,особенно планированию квартиру и домов.

Спасибо WayUp, а также бесконечным роликам на Youtube за возможность творить.

Люблю животных,мечтаю завести собаку и двух кошек.

В планах создание личного бренда(логотип уже есть,дело за малым)