Я на Behance: https://www.behance.net/malutadesign
Выполняю:
• фирменный стиль;
• дизайн продукции;
• наружная реклама;
• логотипы;
• оформление соц. сетей;
• презентации.
Образование:
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств.
Специализация: графический дизайн и реклама.
Опыт работы: 3 года.
Контакты:
• Skype: live:daaryam
• E-mail: [email protected]
• Telegram: @daaryam
• Viber по запросу
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Портфолио
- Плакат «Steven Jobs»206 просмотров
- Фирменный стиль винного завода200 просмотров
- Фирменный стиль it компании227 просмотров
- Рекламный плакат фрукта207 просмотров
- Упаковка для шоколада176 просмотров
- Обложка в стиле Bauhaus260 просмотров
- Плакат «Fall Out Boy»186 просмотров
- Логотип "Durian"175 просмотров
- Фирменный стиль ногтевого сервиса227 просмотров