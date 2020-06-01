daaryam

Дарья daaryam

 
26 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Я на Behance: https://www.behance.net/malutadesign

Выполняю: 

• фирменный стиль;

• дизайн продукции;

• наружная реклама;

• логотипы;

• оформление соц. сетей;

• презентации.

Образование:

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств.

Специализация: графический дизайн и реклама.

Опыт работы: 3 года.

Контакты:

• Skype: live:daaryam

• E-mail: [email protected]

• Telegram: @daaryam

• Viber по запросу

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Портфолио