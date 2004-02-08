dadack

Игорь dadack

 
21 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Переводчик

Профессиональные навыки:

  • Уверенный пользователь ПК;

  • Владение офисной техникой;

  • Грамотность речи и письма;

  • Знание этикета делового общения;

  • Опыт проведения переговоров;

  • Владение языками: русский и украинский языки свободно; английский, польский – разговорный, письменный, технический..

Опыт работы:
август 2017 г. — наст. время — переводчик, ООО «4Р», сфера деятельности: туриз

Написание отзывов
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1279
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Дуже приємно працювати
Ответный отзыв
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#504