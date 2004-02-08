Переводчик
Профессиональные навыки:
Уверенный пользователь ПК;
Владение офисной техникой;
Грамотность речи и письма;
Знание этикета делового общения;
Опыт проведения переговоров;
Владение языками: русский и украинский языки свободно; английский, польский – разговорный, письменный, технический..
Опыт работы:
август 2017 г. — наст. время — переводчик, ООО «4Р», сфера деятельности: туриз
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1279
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Переводчик5 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Дуже приємно працювати
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#504