Дизайнер и копирайтер💕
Помогут любом деле связанной с моей профессиией
опыт работы 1 год
хорошо вправляюсь с обязанностями
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип для строительно компании «Домострой»72 просмотра
- Пример аватарки61 просмотр
- Пример привью для видео-роликов74 просмотра
- Логотип для зоомагазина «animals world»71 просмотр
- Логотип для сети магазинов косметики «KISS»67 просмотров
- Логотип для салона красоты «Хлоя»64 просмотра
- Логотип для детского центра KidsTur60 просмотров
- Логотип для магазина одежды «Canada»62 просмотра