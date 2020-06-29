dadadashka777

Дарья dadadashka777

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайнер и копирайтер&#128149;

Помогут любом деле связанной с моей профессиией

опыт работы 1 год

хорошо вправляюсь с обязанностями 