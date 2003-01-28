Здравствуйте.

Меня зовут Владислав, и мои навыки будут полезны для вас или вашей компании.

Вёрстка макетов любой сложности;

Использование HTML, CSS, чистого JS, JQuery;

Работа с Vue.js и React;

Вёрста с помощью SASS;

Вёрстка с помощью Bootstrap 4, 5;

Вёрстка с помощью Tailwind CSS;

Адаптивная вёрстка;

Резиновая вёрстка;

Вёрстка по БЭМ методологии;

Вёрстка Pixel Perfect;

Работа с WordPress, Opencart, October CMS;

Кроссбраузерность;

Валидность кода;

Про меня не скажешь чего то особого. Я обычный студент, 18 лет. Пытаюсь подрабатывать на фрилансе, пока учусь в колледже, что бы помогать семье.

Изучаю вёрстку и веб направление уже два с половиной года и за это время накопил достаточный багаж знаний, что бы справится с любой Вашей задачей.

Я в работе:

Пишу чистый, читаемый код с использованием самых актуальных способов и методик. Работу выполняю ровно в срок или раньше, задержки только по чрезвычайным ситуациям. Всегда ответственно отношусь к поставленной задаче, уважаю заказчика и его мнение.

Благодарю за внимание и надеюсь на сотрудничество!