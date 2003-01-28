Здравствуйте.
Меня зовут Владислав, и мои навыки будут полезны для вас или вашей компании.
Что вы можете получить:
- Вёрстка макетов любой сложности;
- Использование HTML, CSS, чистого JS, JQuery;
- Работа с Vue.js и React;
- Вёрста с помощью SASS;
- Вёрстка с помощью Bootstrap 4, 5;
- Вёрстка с помощью Tailwind CSS;
- Адаптивная вёрстка;
- Резиновая вёрстка;
- Вёрстка по БЭМ методологии;
- Вёрстка Pixel Perfect;
- Работа с WordPress, Opencart, October CMS;
- Кроссбраузерность;
- Валидность кода;
Про меня не скажешь чего то особого. Я обычный студент, 18 лет. Пытаюсь подрабатывать на фрилансе, пока учусь в колледже, что бы помогать семье.
Изучаю вёрстку и веб направление уже два с половиной года и за это время накопил достаточный багаж знаний, что бы справится с любой Вашей задачей.
Я в работе:
Пишу чистый, читаемый код с использованием самых актуальных способов и методик. Работу выполняю ровно в срок или раньше, задержки только по чрезвычайным ситуациям. Всегда ответственно отношусь к поставленной задаче, уважаю заказчика и его мнение.
Благодарю за внимание и надеюсь на сотрудничество!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Редизайн сайта компании по передаче электроэнергии40 просмотров
- Вёрстка сайта-купона44 просмотра
- Личный сайт стримера37 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
5 лет назад
Приятный в общении человек, работу сделал быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятный, общительный человек. Задачу поставил чётко, оплату провёл без проблем.