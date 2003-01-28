daideneg

Владислав Петров daideneg

 
20 летРоссия/Вязьма
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Здравствуйте.

Меня зовут Владислав, и мои навыки будут полезны для вас или вашей компании.

Что вы можете получить:

  • Вёрстка макетов любой сложности;
  • Использование HTML, CSS, чистого JS, JQuery;
  • Работа с Vue.js и React;
  • Вёрста с помощью SASS;
  • Вёрстка с помощью Bootstrap 4, 5;
  • Вёрстка с помощью Tailwind CSS;
  • Адаптивная вёрстка;
  • Резиновая вёрстка;
  • Вёрстка по БЭМ методологии;
  • Вёрстка Pixel Perfect;
  • Работа с WordPress, Opencart, October CMS;
  • Кроссбраузерность;
  • Валидность кода;
О себе:

Про меня не скажешь чего то особого. Я обычный студент, 18 лет. Пытаюсь подрабатывать на фрилансе, пока учусь в колледже, что бы помогать семье.

Изучаю вёрстку и веб направление уже два с половиной года и за это время накопил достаточный багаж знаний, что бы справится с любой Вашей задачей.

Я в работе:

Пишу чистый, читаемый код с использованием самых актуальных способов и методик. Работу выполняю ровно в срок или раньше, задержки только по чрезвычайным ситуациям. Всегда ответственно отношусь к поставленной задаче, уважаю заказчика и его мнение.

Благодарю за внимание и надеюсь на сотрудничество!

JavascriptWordPressOpenCartHTMLCSSBootstrapjQuerySASSVue.jsReact.js
Отзывы заказчиков
kupigo
Олег 
58 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
5 лет назад
Видеоролик
Приятный в общении человек, работу сделал быстро. Рекомендую.
Приятный, общительный человек. Задачу поставил чётко, оплату провёл без проблем.
Ответный отзыв