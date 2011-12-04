Хочу создать максимальное поле возможностей для моего успеха

Образование: высшее

Учебное заведение: Тюменский государственный университет, г. Тюмень

Дата окончания: июнь 1998 года

Факультет: исторический

Специальность: Историк. Преподаватель истории

Форма обучения: Дневная

Иностранные языки: Английский язык (разговорный), Шведский язык (разговорный)

Уровень владения компьютером: Уверенный пользователь

Профессиональные качества: компетентность, объективность, умение подать информацию так, как это требует заказчик, гибкость, умение слушать. В 2009 году стала дипломантом III окружного конкурса «Журналист года-2009» в номинации «Лучший журналист года печатных СМИ в информационном жанре». Конкурс проводится ежегодно Департаментом информационной политики Ханты-Мансийского автономного округа –Югры.

Личностные качества: любознательность, ответственность, целеустремленность, собранность, доброжелательность, коммуникабельность.

Период работы: с января 2008 года по настоящее время

Должность: Корреспондент

Название организации: Редакция газеты "За юганскую нефть", г. Нефтеюганск

Газета существует с 1978 года и на данный момент является корпоративным изданием ООО "РН-Юганскнефтегаз". Основной деятельностью редакции газеты является публикация информации о текущей деятельности предприятия как то: внедрение новых технологий, работа цехов и управлений, участие РН-ЮНГ в спортивной и общественной жизни города, зарисовки из жизни работников РН-ЮНГ, новости ТЭК и так далее.

Должностные обязанности: Работа осуществляется в тесном взаимодействии с пресс-службой ООО "Юганскнефтегаз", по тем направлениям, которые интересуют заказчика. В мои должностные обязанности входят выезды в цеха и управления РН-ЮНГ, а также на различные мероприятия, которые так или иначе связаны с деятельностью общества; сбор информации и подготовка ее к публикации, корректировка текстов.

Что считаю главным в своей работе: Главным результатом моей работы всегда было и остается качество той продукции - статьи, зарисовки, очерки (каждый в отдельности) и газетный номер в целом, - которую мы выпускаем. Кроме того, работа позволила расширить свой кругозор, вникнуть в специфику работы ООО «РН-Юганскнефтегаз», его цехов и управлений, познакомиться с руководителями цехов и процессных управлений предприятия.

Период работы: с января 2007 по декабрь 2007 года

Должность: Корреспондент отдела экономики

Название организации: Муниципальное учреждение Редакция газеты "Здравствуйте, нефтеюганцы!", г. Нефтеюганск

Редакция газеты "Здравствуйте, нефтеюганцы!" в течении 15 лет занимает одно из ведущих мест на рынке информационных услуг города. В прошлом имела самый высокий подписной тираж среди местных печатных СМИ. Главное направление в работы - курс на создание газеты для всей семьи.

Должностные обязанности: Сбор и подготовка информацию, которая отражала экономическое развитие города. Тематика была достаточно разной: статьи были посвящены работе налоговых органов, банков, городского департамента экономической политики, проблемам развития малого бизнеса и ЖКХ, торговли. Кроме того было несколько материалов о работе структурных подразделений градообразующего предприятия ООО "РН-Юганскнефтегаз", а также ООО "Сибнефтепровод" (ОАО "Транснефть").

За время работы на этой должности приходилось выполнять обязанности редактора отдела, что дало мне возможность получить навыки редактирования материалов и макетирование газетных полос.

Период работы: с февраля 2003 по май 2004 года

Должность: Редактор отдела городской жизни

Название организации: ООО "Редакция газеты "Честное слово", г. Нефтеюганск

В данное время ООО "Редакция газеты "Честное слово" уже не существует.

Должностные обязанности: Должностные обязанности ничем не отличались от нынешних. Это был сбор информации, подготовка ее к печати, редактирование текстов, интервью - обычные журналистские будни.

Период работы: с мая 2001 по февраль 2003 года

Должность: Редактор отдела писем

Название организации: Редакция газеты "Югорское обозрение", г. Нефтеюганск

Газета "Югорское обозрение" существует уже около 10 лет. Основная деятельность направлена на освещение событий из жизни Нефтеюганского районав.

Должностные обязанности: Те же, что и на предыдущем месте работы

Период работы: С июня 2000 по май 2001 года

Должность: Корреспондент

Название организации: Редакция газеты "Здравствуйте, нефтеюганцы!", г. Нефтеюганск

Информационная деятельность

Должностные обязанности: Сбор, обработка информации, подготовка ее к публикации.

Период работы: с августа 1998 по июнь 2000 года

Должность: Преподаватель

Название организации: средняя школа №6, г. Нефтеюганск

Должностные обязанности и навыки: Учить детей. За время работы преподавателем приобрела навыки работы в коллективе и с коллективом, навыки организаторской работы, умение выступать перед коллективом (родителей, учеников), доводить до него нужную информацию.