Актер озвучивания, переводчик с английского, немного дизайнер и программист на python

Здравствуй! Меня зовут Дмитрий. Я долгое время работал на должности менеджера в крупнейшей российской компании Delight. За время работы я приобрёл много различных навыков – работа с текстом, грамотная письменная речь, основы дизайнерской искусства. Продолжительное время изучаю программирование на Python. Также, имел опыт работы озвучивания англоязычных стендапов и короткометражных фильмов. Ранее я окончил обучение в СПбГУ, приобрёл знания английского языка на уровне Advanced.