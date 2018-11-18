Александр выполнил задачу на 5+. По срока получилось больше, чем я рассчитывал, это из-за того что я долго проверял. Все правки были сделаны, всегда был на связи. Заказ Алекс выполнял, когда у него не было отзывов, мое доверие было оправданно. Рекомендую как ответственного исполнителя и профессионала в своем деле!!!