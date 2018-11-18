damsheviAC

Александр damsheviAC

 
33 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Всегда на связи, никогда не пропаду

Разработка сайтов под ключ, так и доработка существующих проектов. Symfony, Yii, Laravel, Wordpress. 

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Отзывы заказчиков

helen-projects
Елена 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Адаптивно сверстать и установить на WP сайт-визитку до 3.10.18
WordPress
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Romanovruslan
Руслан 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Натянуть HTML-верстку на WordPress
HTMLWordPress
Александр выполнил задачу на 5+. По срока получилось больше, чем я рассчитывал, это из-за того что я долго проверял. Все правки были сделаны, всегда был на связи. Заказ Алекс выполнял, когда у него не было отзывов, мое доверие было оправданно. Рекомендую как ответственного исполнителя и профессионала в своем деле!!!
Всем рекомендую такого заказчика, грамотная формулировка задач, все правки обоснованы, оплата моментальная.
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