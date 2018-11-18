Всегда на связи, никогда не пропаду
Разработка сайтов под ключ, так и доработка существующих проектов. Symfony, Yii, Laravel, Wordpress.
Я против войны в Украине!
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Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
6 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
HTMLWordPress
Александр выполнил задачу на 5+. По срока получилось больше, чем я рассчитывал, это из-за того что я долго проверял. Все правки были сделаны, всегда был на связи. Заказ Алекс выполнял, когда у него не было отзывов, мое доверие было оправданно. Рекомендую как ответственного исполнителя и профессионала в своем деле!!!
Ответный отзыв
Всем рекомендую такого заказчика, грамотная формулировка задач, все правки обоснованы, оплата моментальная.