Отличный заказчик. Дает подробные и адекватные задания, но требует их точного и неукоснительного соблюдения. Оплата четко по договоренности и в срок. При необходимости дает время на исправление недочетов в статье и подробно объясняет что не так. Очень рекомендую к сотрудничеству.