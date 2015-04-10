Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
10 лет назад
Написание статей
Обучаем, выполняет все нужные требования, критику воспринимает спокойно. Все замечания исправляет. После 2х тестовых статей, стал писать так как надо. Хороший специалист.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Дает подробные и адекватные задания, но требует их точного и неукоснительного соблюдения. Оплата четко по договоренности и в срок. При необходимости дает время на исправление недочетов в статье и подробно объясняет что не так. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $15от 1 дня
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