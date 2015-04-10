dan4ipad

Юрий dan4ipad

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

vgm
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
9 баллов
10 лет назад
Требуется 10 статей на мед. сайт.
Написание статей
Обучаем, выполняет все нужные требования, критику воспринимает спокойно. Все замечания исправляет. После 2х тестовых статей, стал писать так как надо. Хороший специалист.
Отличный заказчик. Дает подробные и адекватные задания, но требует их точного и неукоснительного соблюдения. Оплата четко по договоренности и в срок. При необходимости дает время на исправление недочетов в статье и подробно объясняет что не так. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $15от 1 дня
#736