ЯРКО и СТИЛЬНО - так выглядят мои логотипы!
Я предоставляю все необходимые файлы: Ai, png, psd, jpeg, bmp, eps, svg
Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Мои преимущества:
Ответственность
Оперативная связь
Скорость выполнения
Правки до утверждения
Выполнение в срок
Процесс работы:
1. Обсуждаем требования и пожелания
2. Разрабатываю несколько набросков
3. Выбираем варианты
4. Выполняю работу, согласовывая результат на каждом этапе
5. Присылаю Вам логотип
Нужно для заказа:
1. Название компании
2. Сфера деятельности
3. Требования по стилю и цветовому решению (если есть)
4. Ссылка на сайт, соцсети (если есть)
5. Примеры логотипов, которые нравятся
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Логотип Builder Bee3 просмотра
Логотипы и Знаки
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