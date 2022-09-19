ЯРКО и СТИЛЬНО - так выглядят мои логотипы!

Я предоставляю все необходимые файлы: Ai, png, psd, jpeg, bmp, eps, svg

Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Мои преимущества:

Ответственность

Оперативная связь

Скорость выполнения

Правки до утверждения

Выполнение в срок

Процесс работы:

1. Обсуждаем требования и пожелания

2. Разрабатываю несколько набросков

3. Выбираем варианты

4. Выполняю работу, согласовывая результат на каждом этапе

5. Присылаю Вам логотип

Нужно для заказа:

1. Название компании

2. Сфера деятельности

3. Требования по стилю и цветовому решению (если есть)

4. Ссылка на сайт, соцсети (если есть)

5. Примеры логотипов, которые нравятся