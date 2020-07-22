dana_zevaeva

Привет!✋

Меня зовут Дана и я веб дизайнер. Живу в Тюмени, но планирую перебраться в солнечный LA, куда ж без глобальных целей) Мне 20 лет, я творческая личность, ведь имею музыкальное образование и так уж вышло, что творчество на этом не закончилось и я креативлю веб сайты и интерфейсы. Создаю современные лэндинги, интернет-магазины, приложения с продуманным ux.

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Сделаю как себе!🔥

Это значит, что вложу все силы и знания в проект, сделаю качественно (а по-другому и не надо), со вкусом и креативом)

Ах, да! Все правки бесплатные!👍

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

Портфолио и контакты📞:

Behance - https://www.behance.net/DanZev

E-mail - [email protected]