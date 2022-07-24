Инженер-конструктор
18 лет опыта конструкторской деятельности в машиностроении (сельскохозяйственная техника, пищевая промышленность и др.). 3D моделирование (проектирование), расчеты на прочность, конструкторская документация по ЕСКД, сопровождение производства. Autodesk Inventor, Solidworks, Kompas3D.
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Портфолио
- Фургон пароконный28 просмотров
- Башня33 просмотра
- Православный храм33 просмотра
- Освещение, вытяжки, вентиляция41 просмотр
- Мебель34 просмотра
- Лестницы, крыши, технологические линии46 просмотров
- Аппараты по продаже воды46 просмотров
- Сепаратор зернового вороха60 просмотров
- Конвейер роликовый54 просмотра
- Конвейер скребковый61 просмотр
- Нория49 просмотров
- Зерносушилка мобильная57 просмотров