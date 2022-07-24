Инженер-конструктор

18 лет опыта конструкторской деятельности в машиностроении (сельскохозяйственная техника, пищевая промышленность и др.). 3D моделирование (проектирование), расчеты на прочность, конструкторская документация по ЕСКД, сопровождение производства. Autodesk Inventor, Solidworks, Kompas3D.