danas7777

Вячеслав Попов danas7777

 
46 летРоссия/Воронеж
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Инженер-конструктор

18 лет опыта конструкторской деятельности в машиностроении (сельскохозяйственная техника, пищевая промышленность и др.). 3D моделирование (проектирование), расчеты на прочность, конструкторская документация по ЕСКД, сопровождение производства. Autodesk Inventor, Solidworks, Kompas3D.

SolidWorks