dandevelop

Мое приоритетное направление: веб-программирование.

Основной язык программирования:

- PHP.

Также владею:

- JavaScript

- ActionScript

- XHTML, CSS, XML, XSLT

- AJAX

- Python

- C/C++

- Delphi

Мною разработана перспективная система управления контентом сайта под названием mad:CMF. Ее отличают гибкая модульная структура, расширяемость до требуемой функциональности и полная настраиваемость. Система успешно была внедрена в ряде сайтов и опробирована в деле. Пользователи отмечают удобство и простоту работы с ней.