dandevelop

Мое приоритетное направление: веб-программирование.
Основной язык программирования:
- PHP.
Также владею:
- JavaScript
- ActionScript
- XHTML, CSS, XML, XSLT
- AJAX
- Python
- C/C++
- Delphi
Мною разработана перспективная система управления контентом сайта под названием mad:CMF. Ее отличают гибкая модульная структура, расширяемость до требуемой функциональности и полная настраиваемость. Система успешно была внедрена в ряде сайтов и опробирована в деле. Пользователи отмечают удобство и простоту работы с ней.
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
18 лет назад
качественно и быстро делает :) договориться можно всегда :) или почти :) рекомендую....