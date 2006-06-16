dandevelop

Семеленов Данил dandevelop

 
38 летРоссия/Ульяновск
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Мое приоритетное направление: веб-программирование.

Основной язык программирования:

- PHP.

Также владею:

- JavaScript

- ActionScript

- XHTML, CSS, XML, XSLT

- AJAX

- Python

- C/C++

- Delphi

Мною разработана перспективная система управления контентом сайта под названием mad:CMF. Ее отличают гибкая модульная структура, расширяемость до требуемой функциональности и полная настраиваемость. Система успешно была внедрена в ряде сайтов и опробирована в деле. Пользователи отмечают удобство и простоту работы с ней.

PHPJavascriptPythonCSSDelphiAjax
Отзывы заказчиков
moeauto
59 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Требуется переделать скрипт доски АВТО объявлений
качественно и быстро делает :) договориться можно всегда :) или почти :) рекомендую....