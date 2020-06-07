Быстро Качественно Надежно
Обработка фото
- Настройка яркости, контрастности, цвета
- Ретушь - убираю временные недостатки кожи, сохраняя естественность и ровный тон кожи
- Особое внимание уделяю глазам, подчеркиваю выразительный взгляд и красоту
- Вписывание объектов в кадр
Обработка видео
- Многозадачный монтаж
- Стабилизация изображения
- Коррекция цветовой гаммы, яркости и контрастности
- Снижение зашумленности
- Спецэффекты и переходы
- Работа с хромакеем
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Портфолио
- Космос101 просмотр
- Вписание объекта в кадр106 просмотров
- Арт-иллюстрация96 просмотров
- Ретушь фото98 просмотров