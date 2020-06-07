danhko

Даниил danhko

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Быстро Качественно Надежно

Обработка фото

  • Настройка яркости, контрастности, цвета
  • Ретушь - убираю временные недостатки кожи, сохраняя естественность и ровный тон кожи
  • Особое внимание уделяю глазам, подчеркиваю выразительный взгляд и красоту
  • Вписывание объектов в кадр

Обработка видео

  • Многозадачный монтаж
  • Стабилизация изображения
  • Коррекция цветовой гаммы, яркости и контрастности
  • Снижение зашумленности
  • Спецэффекты и переходы
  • Работа с хромакеем

Портфолио