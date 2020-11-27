daniel_nefedov

Создаю сайты на WordPress, Tilda, React JS. Верстка. Веб-разработка на Go, JS, PHP. Создание логотипа и фирменного дизайна. Боты в Telegram.
Большой любитель музыки, архитектуры, фото и веб-дизайна. С большим желанием берусь за изучение новых, для себя, инструментов и технологий.
Максимально выкладываюсь при работе над интересными и не рутинными
проектами. Постоянно горю желанием что-либо автоматизировать и
структурировать, чтобы все вокруг работало максимально эффективно и с
пользой.
Ключевые навыки:
Git , MySQL, Adobe Photoshop, HTML5, CSS, PHP, Bootstrap, Верстка, Адаптивная верстка, PSD to HTML, Wordpress, Doit CMS
-Мой последние работы-
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