daniel_nefedov

Создаю сайты на WordPress, Tilda, React JS. Верстка. Веб-разработка на Go, JS, PHP. Создание логотипа и фирменного дизайна. Боты в Telegram.

Большой любитель музыки, архитектуры, фото и веб-дизайна. С большим желанием берусь за изучение новых, для себя, инструментов и технологий.

Максимально выкладываюсь при работе над интересными и не рутинными

проектами. Постоянно горю желанием что-либо автоматизировать и

структурировать, чтобы все вокруг работало максимально эффективно и с

пользой.

Ключевые навыки:

Git , MySQL, Adobe Photoshop, HTML5, CSS, PHP, Bootstrap, Верстка, Адаптивная верстка, PSD to HTML, Wordpress, Doit CMS

-Мой последние работы-

https://turbazaolimp.ru/

https://www.pcfko.ru/