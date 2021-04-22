НАБОР ТЕКСТА, ТРАНСКРИБАЦИЯ, КОПИРАЙТИНГ

18 лет, студентка. В процессе получения образования по специальности "переводчик". Изучаю 2 иностранных языка, английским владею на уровне B2. Занимаюсь копирайтингом, транскрибацией.

Имею высокую скорость печати. Удавалось достигать скорости в 500 знаков в минуту, без

ошибок. Обладаю также такими навыками, как высокая грамотность,

внимательность, аккуратность, ответственность, усидчивость.

Предлагаю свои услуги редактора-корректировщика, транскрибатора и наборщика текста за низкие цены.