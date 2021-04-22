НАБОР ТЕКСТА, ТРАНСКРИБАЦИЯ, КОПИРАЙТИНГ
18 лет, студентка. В процессе получения образования по специальности "переводчик". Изучаю 2 иностранных языка, английским владею на уровне B2. Занимаюсь копирайтингом, транскрибацией.
Имею высокую скорость печати. Удавалось достигать скорости в 500 знаков в минуту, без
ошибок. Обладаю также такими навыками, как высокая грамотность,
внимательность, аккуратность, ответственность, усидчивость.
Предлагаю свои услуги редактора-корректировщика, транскрибатора и наборщика текста за низкие цены.
Портфолио
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