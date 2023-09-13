Напишу хороший сценарий или же видеоролик для вас!
Доброго времени суток, Господа.
Я готов принять творческую работу в сфере видеомонтажа, а также в написании сценариев разного толка (видеоролики, короткометражные фильмы и т.д).
Могу вам сделать видеомонтаж любой сложности. Сделаю вам нарезку, цветокоррекцию, моушн графику, саунддизайн и субтитры для ваших видео.
Отвечаю всегда быстро и максимально отзывчиво. Работе я удаляюсь полностью и буду стараться сделать качественный продукт.
Буду рад принять вашу работу!
Я против войны в Украине!
Видеомонтаж
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$10/час
от $12от 1 дня
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Сценарии
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$10/час
от $15от 3 дней
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