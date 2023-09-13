Напишу хороший сценарий или же видеоролик для вас!

Доброго времени суток, Господа.

Я готов принять творческую работу в сфере видеомонтажа, а также в написании сценариев разного толка (видеоролики, короткометражные фильмы и т.д).

Могу вам сделать видеомонтаж любой сложности. Сделаю вам нарезку, цветокоррекцию, моушн графику, саунддизайн и субтитры для ваших видео.

Отвечаю всегда быстро и максимально отзывчиво. Работе я удаляюсь полностью и буду стараться сделать качественный продукт.

Буду рад принять вашу работу!